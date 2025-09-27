হোম > প্রযুক্তি

চিপের সংখ্যা অনুযায়ী বিদেশি ইলেকট্রনিকস পণ্যে শুল্ক আরোপের চিন্তা ট্রাম্প প্রশাসনের

যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বাড়াতে এবার নতুন কৌশল নেওয়ার কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, কোনো বিদেশি ইলেকট্রনিক পণ্যে যত বেশি চিপ থাকবে, সেই অনুপাতে শুল্ক বসানো হতে পারে। সংশ্লিষ্ট তিন ব্যক্তির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এ পরিকল্পনা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। পরিকল্পনাটি পরিবর্তনও হতে পারে বলে জানা গেছে। প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, পণ্যের মধ্যে থাকা চিপের আনুমানিক মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করবে মার্কিন বাণিজ্য দপ্তর।

এ ধরনের শুল্ক আরোপ বাস্তবায়িত হলে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ ভোক্তা পণ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে। যেমন টুথব্রাশ থেকে শুরু করে ল্যাপটপ পর্যন্ত। এর ফলে বাড়তে পারে মূল্যস্ফীতি। তবে প্রশাসনের লক্ষ্য হলো বিদেশ থেকে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বাড়ানো। বাণিজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেশাই বলেন, ‘আমেরিকা এমন বিদেশি আমদানির ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না, যেগুলো আমাদের জাতীয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

তিনি আরও বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসন একটি সূক্ষ্ম ও বহুস্তরীয় কৌশল নিচ্ছে। এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন খাত পুনরায় দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। এর জন্য শুল্ক, কর ছাড়, নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা এবং জ্বালানি সরবরাহের প্রাচুর্যকে কাজে লাগানো হচ্ছে।’

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

