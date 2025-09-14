চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ডের পর নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত মাস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং কট্টর ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডের পর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁর নিরাপত্তা জোরদার করা প্রয়োজন।
একজন শেয়ারহোল্ডার নিরাপত্তা ব্যয় বাড়ানোর আহ্বান জানালে এক্সৈ (সাবেক টুইটার) সরাসরি জবাবে মাস্ক লেখেন, ‘নিরাপত্তা অবশ্যই জোরদার করতে হবে।’
২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাস্কের নিরাপত্তায় টেসলা ব্যয় করেছে ৩৩ লাখ ডলার। আগের বছরের ২৯ লাখের তুলনায় এটি কিছুটা বেশি হলেও অন্যান্য প্রযুক্তি কোম্পানির সিইওদের নিরাপত্তা ব্যয়ের তুলনায় তা অনেক কম।
শেয়ারহোল্ডারের আহ্বান
টেসলার বিনিয়োগকারী ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় ‘টেসলাবুমারমামা’ নামে পরিচিত আলেক্সান্দ্রা মের্ৎস টেসলার পরিচালনা পর্ষদকে মাস্কের নিরাপত্তা বাড়ানোর আহ্বান জানান। এক্সে একটি চার্ট পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘টেসলা ও পরিচালনা পর্ষদ, আপনি অনুগ্রহ করে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারেন কি? এক বছরেরও বেশি আগে আপনাদের কাছে শেয়ারহোল্ডার চিঠি লিখেছিলাম।’
তাঁর পোস্টের জবাবে মাস্ক লেখেন, ‘নিরাপত্তা অবশ্যই জোরদার করতে হবে।’
যে সংস্থার নিরাপত্তা ব্যবহার করেন মাস্ক
ইলন মাস্কের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত আছে গ্যাভিন ডে বেকার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস নামের একটি নিরাপত্তা সংস্থা। পাশাপাশি তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন—ফাউন্ডেশন সিকিউরিটি নামে। মাস্কের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেমন টেসলা ও স্পেসএক্সের মধ্যে এই ব্যয় ভাগাভাগি করা হয়।
অন্য প্রযুক্তি সিইওদের নিরাপত্তা ব্যয়
মাস্কের জন্য ৩৩ লাখ ডলার বরাদ্দ থাকলেও, মেটার সিইও মার্ক জাকারবার্গের নিরাপত্তায় বছরে খরচ হয় প্রায় ২ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। অ্যাপলের সিইও টিম কুকের নিরাপত্তা ব্যয় ৮ লাখ ২০ হাজার ডলার, আর অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের জন্য খরচ হয় ১৬ লাখ ডলার।
চার্লি কার্ক ছিলেন কট্টর ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ২০১২ সালে তিনি টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ নামের একটি অলাভজনক রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করেন। সম্প্রতি তাঁর হত্যাকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
টেসলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম টেসলারাটি জানায়, চার্লি কার্কের মৃত্যুর পর মাস্কের প্রতি হুমকির পরিমাণ বেড়েছে, বিশেষত রেডিট ও ব্লুস্কাইয়ের মতো সামাজিক মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মাস্কের রাজনৈতিক অবস্থান ও খোলামেলা মন্তব্যের কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে হুমকির প্রবণতা বাড়ছে।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া