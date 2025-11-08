হোম > খেলা > অন্য খেলা

ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে বাংলাদেশকে পদক এনে দিলেন মারজিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ব্রোঞ্জ জিতেছেন মারজিয়া আক্তার ইকরা। ছবি: সৌজন্য

ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে দ্বিতীয় দিনই পদকের দেখা পেল বাংলাদেশ। শনিবার ভারোত্তোলনে মেয়েদের ৫৩ কেজি ওজনশ্রেণিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মারজিয়া আক্তার ইকরা। সৌদি আরবের রিয়াদে বুলেভার্দ এসইএফ অ্যারেনায় স্ন্যাচে ৭২ ও ক্লিন জার্কসে ৯১সহ মোট ১৬৩ কেজি ভার তুলেছেন তিনি।

একই ইভেন্টে ১৮৮ কেজি ভার তুলে সোনা জেতেন তুরস্কের কানসেল ওজকান। রুপা পাওয়া ইন্দোনেশিয়ার বাসেলিয়া বামেরোপের ১৭৪ কেজি। মারজিয়া খুব একটা দূরে রাখেননি নিজেকে।

ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে এবারই প্রথম পদক এলো ভারোত্তোলন থেকে। এর আগে মেয়েদের ৪৮ কেজি ওজনশ্রেণিতে ১৩৯ কেজি ভার তুলে পঞ্চম হয়েছে মোসাম্মৎ বৃষ্টি। ছেলেদের ৬০ কেজি ওজনশ্রেণিতে ২২১ কেজি ভার নিয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন আশিকুর রহমান তাজ।

