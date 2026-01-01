হোম > খেলা > অন্য খেলা

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    

২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশে ৫ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ হোসেন। ছবি: ফেসবুক

নতুন বছরের প্রথম দিনই মাঠে নামছে রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনস। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে শুরু হবে হোবার্ট হারিকেনস-পার্থ স্কর্চার্স ম্যাচ। এখন মেলবোর্নের ডকল্যান্ডস স্টেডিয়ামে চলছে বিগ ব্যাশের মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি সিক্সার্স ম্যাচ। আর সিলেটে আজ দুই দিনের বিরতির পর মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

সিলেট-ঢাকা

বেলা ১টা

সরাসরি

রাজশাহী-রংপুর

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

বিগ ব্যাশ লিগ

মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি সিক্সার্স

বেলা ১১টা

সরাসরি

হোবার্ট হারিকেনস-পার্থ স্কর্চার্স

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

