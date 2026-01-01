বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

নতুন বছরের প্রথম দিনই মাঠে নামছে রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনস। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে শুরু হবে হোবার্ট হারিকেনস-পার্থ স্কর্চার্স ম্যাচ। এখন মেলবোর্নের ডকল্যান্ডস স্টেডিয়ামে চলছে বিগ ব্যাশের মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি সিক্সার্স ম্যাচ। আর সিলেটে আজ দুই দিনের বিরতির পর মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
