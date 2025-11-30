আবারও আমিরুলের হ্যাটট্রিক, পিছিয়ে থেকে কোরিয়াকে রুখে দিল বাংলাদেশ

পেনাল্টি কর্নার স্পেশালিস্ট তকমাটা জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২১) হকি বিশ্বকাপে বেশ ভালোভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছেন আমিরুল ইসলাম। গতকাল প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। যদিও জয় পায়নি বাংলাদেশ। আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষেও ছিল হারের মুখে। আমিরুলের আরও এক হ্যাটট্রিকে মাঠ ছাড়ে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে তিন গোলে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। প্রথম কোয়ার্টারে অষ্টম মিনিটে কোরিয়া এগিয়ে যায় লি মিন হিয়কের গোলে। পেনাল্টি কর্নারেই ১৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সন সিউং হান। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেও দাপট দেখায় কোরিয়া। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ১৭ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন মিন হিয়ক। দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষে স্কোরলাইন আর বদলায়নি।
এরপরই পেনাল্টি কর্নার থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখতে শুরু করেন আমিরুল। তৃতীয় কোয়ার্টারের ৩৬ মিনিটে প্রথম গোলটি আদায় করে নেন তিনি। শেষ কোয়ার্টারে চারটি পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। এর মধ্যে ৪৬ মিনিট ও ৫৬ মিনিটে জাল কাঁপান আমিরুল। হ্যাটট্রিক পূরণ করে বাংলাদেশকে এনে দেন ড্রয়ের স্বাদ।
পরশু গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।