কেনিয়ান অ্যাথলেটের ম্যারাথন রেকর্ড তাহলে অজেয়ই থেকে যাবে

বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা তাপমাত্রা দৌড়বিদদের ম্যারাথনে রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দিচ্ছে—নতুন এক গবেষণায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা ক্লাইমেট সেন্ট্রাল জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ‘অনেক ম্যারাথনে রেকর্ড ভাঙা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।’
ম্যারাথনে দৌড়ানোর জন্য সাধারণত আদর্শ তাপমাত্রা ধরা হয়ে থাকে পুরুষদের জন্য ৪ ডিগ্রি ও নারীদের জন্য ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু ২০৪৫ সালের মধ্যে বিশ্বের ২২১টি বড় ম্যারাথনের ৮৬ শতাংশেই এমন আবহাওয়া বিরল হয়ে যাবে। এ বছর বার্লিন ম্যারাথন হয়েছে অস্বাভাবিক ২৪ ডিগ্রি তাপে, টোকিও ও লন্ডন ম্যারাথনের সময় মার্চ-এপ্রিলে তাপমাত্রা ছিল ২০ ডিগ্রির ওপরে। এই পরিস্থিতিতে ম্যারাথনের সময়সূচিতে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস। মাসখানেক আগে সংস্থার সভাপতি সেবাস্তিয়ান কো বলেছিলেন, অ্যাথলেটদের সুরক্ষায় ম্যারাথনের মতো সহনশীলতা-নির্ভর ইভেন্টগুলো আলাদা সময়সূচিতে আয়োজন করতে হতে পারে।
২০২৪ সালের লন্ডন ম্যারাথনে দ্রুততম ব্রিটিশ নারী দৌড়বিদ মাইরি ম্যাকলেনান বলেন, ‘আমরা বছরের পর বছর কঠোর প্রশিক্ষণ নিই, কিন্তু তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় পারফরম্যান্সের আদর্শ পরিবেশ ক্রমেই বিরল হয়ে যাচ্ছে।’
গবেষণায় আরও দেখা গেছে, জাপানের টোকিও পুরুষ দৌড়বিদদের জন্য এখনো সবচেয়ে অনুকূল শহর, কিন্তু ২০৪৫ সালের মধ্যে এখানেও অনুকূল আবহাওয়ার হার দ্রুত কমবে।
গত সাত বছরে পুরুষ ম্যারাথনে ২ মিনিট ২২ সেকেন্ড সময় কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে নতুন জুতা প্রযুক্তির বড় অবদানের কারণেই। কিন্তু দিন দিন বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে কোনো প্রযুক্তিতেই হয়তো আর ম্যারাথনের টাইমিং কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না। নিউইয়র্ক ও বোস্টন ম্যারাথনের সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইব্রাহিম হোসেনের আশঙ্কা অন্তত তেমনই, ‘দৌড়ের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী এখন আবহাওয়াও। প্রকৃতি বাঁচাতে না পারলে ভবিষ্যতের রেকর্ডও হারিয়ে যাবে।’
ছেলেদের ম্যারাথনে ২ ঘণ্টা ৩৫ সেকেন্ডের রেকর্ড টাইমিংয়ের মালিক কেনিয়ান অ্যাথলেট কেলভিন কিপতুম। ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর শিকাগো ম্যারাথনে গড়া তাঁর এই টাইমিং তাহলে কি অজেয়ই থেকে যাবে ?