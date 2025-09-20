যেখানে বোল্টের পাশে নোয়া লাইলস

১০০ মিটার স্প্রিন্টে উসাইন বোল্টের সেরা টাইমিং ৯.৫৮ সেকেন্ড, নোয়া লাইলসের ৯.৭৯ সেকেন্ড। আর ২০০ মিটারে দুজনের সেরা টাইমিং—১৯.১৯ ও ১৯.৩১ সেকেন্ড। টাইমিংয়ের পার্থক্য যতই থাকুক, একটা জায়গায় ঠিকই জ্যামাইকান কিংবদন্তি উসাইন বোল্টকে ছুঁয়ে ফেলেন যুক্তরাষ্ট্রের লাইলস। বোল্টের মতো লাইলসও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ২০০ মিটারে চতুর্থবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হলেন। গতকাল টোকিওর ট্র্যাকে ২০০ মিটারে ১৯.৫২ সেকেন্ড সময় নিয়ে জিতেছেন লাইলস। লাইলসের সতীর্থ কেনি বেডনারেক ১৯.৫৮ সেকেন্ড টাইমিং নিয়ে জিতেছেন রুপা। আর ব্রোঞ্জ জিতেছেন জ্যামাইকার
ব্রায়ান লেভেল (১৯.৬৪ সেকেন্ড)। দৌড়ের শুরুটা ভালো হয়নি লাইলসের। এবারও ব্লক থেকে বের হয়েই লেভেলের পেছনে পড়ে যান। তবে শেষ দিকে গতি বাড়িয়ে সবার আগে ছুঁয়েছেন সমাপ্তিরেখা। টোকিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ১০০ মিটারে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন লাইলস। তাই ২০০ মিটারে জিতলে তাঁর ‘স্প্রিন্ট ডাবল’ হলো না। এই কীর্তি গড়েছেন মেয়েদের বিভাগে মেলিসা জেফারসন-উডেন। ১০০ মিটারে সোনাজয়ী যুক্তরাষ্ট্রের এই নারী স্প্রিন্টার গতকাল মেয়েদের ২০০ মিটারে ২১.৬৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম হয়েছেন। ২০১৩ সালে জ্যামাইকান কিংবদন্তি শেলি-অ্যান ফ্রেজার-প্রাইসের পর প্রথম নারী হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের স্প্রিন্ট ডাবল’ জিতলেন জেফারসন উডেন।