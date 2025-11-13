হোম > খেলা > অন্য খেলা

ভারতের কাছে বাংলাদেশের সোনা হাতছাড়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইনালে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: আর্চারি ফেডারেশন

সেমিফাইনালে ১৬০ এর মধ্যে ১৫৮ স্কোর নিয়ে করেন বাজিমাত। হতাশার টুর্নামেন্টে এক চিলতে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়েছেন সোনা জয়ের প্রত্যাশা। কিন্তু ফাইনালে রং হারিয়ে বিবর্ণ বন্যা আক্তার ও হিমু বাছাড়। বাংলাদেশের এই জুটিকে ১৫৩-১৫১ স্কোরে হারিয়ে কম্পাউন্ড মিশ্র দলীয় ইভেন্টে সোনা জিতেছেন ভারতের দীপশিখা ও অভিষেক ভার্মা।

এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে আর্মি স্টেডিয়ামে আজ প্রথম সেটেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন বন্যা-হিমু। সেই ঘাটতি পরে আর পুষিয়ে নিতে পারেননি। প্রথম ৪ শটে ভারতের দুই আর্চারের করা ৩৯ স্কোরের বিপরীতে তাঁরা করেছেন ৩৫। পরের দুই সেট ৩৯-৩৮ স্কোরে জেতে বাংলাদেশ। শেষ সেট ৩৮-৩৮ স্কোরে ড্র হওয়ায় সোনা জয়ের উচ্ছ্বাসে মাতে ভারত। বাংলাদেশকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় রুপা নিয়ে।

এই ইভেন্টে কাজাখস্তানকে ১৫৬-১৫৫ স্কোরে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে দক্ষিণ কোরিয়া। এখন পর্যন্ত এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে একটি পদকই নিশ্চিত হলো বাংলাদেশের। কম্পাউন্ড নারী একক ইভেন্টে আশা জিইয়ে রেখেছেন কুলসুম আক্তার মনি। দুপুরে সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ভারতের প্রীতিকা প্রদীপ।

