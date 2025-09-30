বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরু ১৩ নভেম্বর

শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোয় এশিয়া কাপ হকি খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। সেরা পাঁচে থাকলে জায়গা করে নিত বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। গত মাসে ভারতের বিহারে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে সেই লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হন রেজাউল-আশরাফুলরা। সুযোগ অবশ্য হারিয়ে যায়নি।
এশিয়া কাপে ষষ্ঠ হওয়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে নভেম্বরে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সিরিজজয়ী দল নাম লেখাবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। আজ সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে এশিয়ান হকি ফেডারেশন। সব ম্যাচ হবে ঢাকার মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হওয়ার কথা রয়েছে বিশ্বকাপ বাছাই। ১৬ দলের মধ্যে সেরা ৭টি দল জায়গা করে নেবে আগস্টে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপে।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের সূচি
তারিখ ম্যাচ
১৩ নভেম্বর প্রথম ম্যাচ
১৪ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ
১৬ নভেম্বর তৃতীয় ম্যাচ