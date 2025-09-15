বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে শেষের দিক থেকে প্রথম বাংলাদেশের রনি

টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশের একমাত্র অ্যাথলেট নাজিমুল হক রনি। ৪০০ মিটার হার্ডলসে আজ ট্র্যাকে নেমেছেন। হিটে ৯ জনের মধ্যে সবার শেষে দৌড় শেষ করেন জাতীয় রেকর্ডধারী এই অ্যাথলেট। ৫২.৪৭ সেকেন্ড টাইমিংয়ে শেষ থেকে প্রথম হয়েছেন তিনি। সেই হিটে ৪৮.৩৭ সেকেন্ড টাইমিংয়ে প্রথম হন নাইজেরিয়ার এজেকিয়েল ন্যাথানিয়েল।
দুই নম্বর লেন থেকে শুরু করলেও দৌড়ে সবসময় পিছিয়ে ছিলেন রনি। ১০০ মিটার অতিক্রম করেন ১২.৫২ সেকেন্ডে। ২০০ মিটার ২৪.৪০ সেকেন্ড ও ৩০০ মিটার পেরোন ৩৭.৮৩ সেকেন্ড নিয়ে। সবমিলিয়ে ৪৪ জন অ্যাথলেটের মধ্যে ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৪২তম হয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই হিট থেকে ছিটকে পড়তে হয় তাঁকে।
অথচ গত মাসে সামার অ্যাথলেটিকসের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫২.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছিলেন রনি। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে হওয়া ৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসের একই ইভেন্টে ৫০.৮৪ সেকেন্ড সময় নেন তিনি। ভাঙেন ৩১ বছরের পুরোনো রেকর্ড। কিন্তু আন্তর্জাতিক ইভেন্টে তাঁর টাইমিং সবসময় পড়তির দিকে।
মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৬তম এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে রনি দৌড় শেষ করতে সময় নেন ৫২.৩৬ সেকেন্ডে। গত বছরের জুনে মালয়েশিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর টাইমিং ছিল ৫৪.১৬ সেকেন্ড।