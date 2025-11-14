১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

ঢাকায় আজ শেষ হয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে দুই ইভেন্টে দুটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।
এই তিন আর্চারকে ১০ লাখ করে টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। আর্মি স্টেডিয়ামে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া শুক্রবার বিকেলে পুরস্কার বিতরণী শেষে এই ঘোষণা দেন। পুরস্কার বিতরণী শেষ করে গণমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ বলেন, ‘অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক পেতে হলে যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মতো সুযোগ-সুবিধা থাকতে হয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যে সক্ষমতা আছে সেভাবেই আমরা তাদেরকে সহায়তা করব। এটা সত্যি বিশ্বের বহুল জনসংখ্যার দেশের মধ্যে একটি হলেও অলিম্পিকে স্বর্ণপদক নেই আমাদের। তবে আমি আশা করি এই আর্চারির মাধ্যমে আমরা সোনা পাব। যে তিনজন পদক পেয়েছেন, তাদের আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ১০ লাখ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করছি।’
পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে বন্যা আক্তার বলেন, ‘সত্যি যদি এমন ঘোষণা দিয়ে থাকেন মাননীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা তাহলে এর চেয়ে খুশির খবর আর কিছু নেই। এতে আর্চারিতে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়বে। আমরা আরও বেশি মনোযোগী হতে পারব এই খেলায়। শুধু তাই নয় অনেকেই হয়তো আর্চারি ছেড়ে বিদেশে চলে যান, সে ক্ষেত্রে এসব সম্ভাবনাও কমে আসবে। সব মিলিয়ে আমি খুবই খুশি এমন একটা আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণার কথা শুনে।’
এবার ব্যক্তিগত ও দলীয় মিলিয়ে সেরা হয়েছে ভারত। ৬টি সোনা, ৩টি রুপা ও ১টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ১০টি পদক জিতেছে তারা। দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে ২টি সোনা, ৪টি করে রুপা ও ব্রোঞ্জ।