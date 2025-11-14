বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

প্রথম ম্যাচে যেমন, ঠিক তেমনভাবেই দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরল পাকিস্তান। বাংলাদেশও কোনো পাত্তা পেল না। তাই এক ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টিকিট নিশ্চিত করল পাকিস্তান। মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-০ গোলে তারা হারিয়েছে বাংলাদেশকে।
ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে পাকিস্তানকে এগিয়ে দেন সুফিয়ান খান। প্রথম কোয়ার্টারে এরপর আর কোনো গোল করতে পারেনি সফরকারীরা। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে নাকানিচুবানি খাওয়াল বাংলাদেশকে।
১৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন সুফিয়ান খান। ৩০ মিনিটে রানা ওয়াহিদ আশরাফের স্টিক থেকে তৃতীয় গোল। ৩০ মিনিটের সময়ইপেনাল্টি কর্নারে জাল কাঁপান রানা ওয়ালিদ।
তৃতীয় কোয়ার্টার শুরু হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে পঞ্চম গোলের দেখা পায় পাকিস্তান। ফিল্ড প্লে থেকে গোল আদায় করে নেন হান্নান শহীদ। প্রথম দুই কোয়ার্টারে কয়েকবার আক্রমণের ঝলক দেখালেও পেনাল্টি কর্নার পায়নি বাংলাদেশ। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারে এসে খোলে সেই দুয়ার। তবু তা কাজে লাগাতে পারেননি আশরাফুল ইসলাম।
শেষ কোয়ার্টারে বাংলাদেশকে তেমন কোনো সুযোগই দেয়নি পাকিস্তান। ৫৩ মিনিটে আফরাজ ও ৫৭ মিনিট একক নৈপুণ্যে অসাধারণ এক গোল করেন রানা ওয়াহিদ। ৫৯ মিনিটে বাংলাদেশের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন পাকিস্তানের অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাট।
প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৮-২ গোলে জয় পায় পাকিস্তান। তৃতীয় ম্যাচে পরশু মুখোমুখি হবে দুই দল। যদিও তা কেবল নিয়মরক্ষার।