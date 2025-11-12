কোরিয়াকে হারিয়ে সোনার লড়াইয়ে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

একক ইভেন্টে দেখা মিলেছে একের পর এক হতাশা। কম্পাউন্ড এককে অবশ্য আশা জিইয়ে রেখেছেন কুলসুম আক্তার মনি। অন্যরা পদকের ধারেকাছেও যেতে পারেননি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের সকালটা ছিল অন্যরকম। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে পদক নিশ্চিত তো বটেই, সোনার লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ প্রথম রাউন্ডে ভুটানের দোলমা দরজি ও তানদিন দরজিকে ৪ সেটের লড়াইয়ে ১৫৪-১৪৮ পয়েন্টে হারান বন্যা-হিমু। কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াইটা ছিল বেশ জমজমাট। ৪ সেটের লড়াইয়ে ইরানের সমান ১৫৪ স্কোর নিয়ে শেষ করে বাংলাদেশ। খেলা তাই গড়ায় শুট অফে। আরমিন পাকজাদ ও ফাতেমেহ বাঘেরি ১৯-১৮ ব্যবধানে হারান বন্যা-হিমু।
সেমিফাইনালে সামনে পড়ে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া। অথচ পার্ক ইয়ে রিন ও কিম জং হো জুটি সেভাবে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশের কাছে। ৪ সেটের লড়াইয়ে প্রতি সেটেই হারেন তারা। বন্যা-হিমু জুটি ১৫৮-১৫৩ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নিয়ে অবশেষে নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের পদক। দিনের অপর ইভেন্ট রিকার্ভ মিশ্রতে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের কাছে ৫-১ সেট পয়েন্টে হেরে গেছেন বাংলাদেশ সিমা আক্তার শিমু ও রামকৃষ্ণ সাহা।
সোনার লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। বন্যা-হিমুর প্রতিপক্ষ দ্বীপশিখা ও অভিষেক ভার্মা।