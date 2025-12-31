আজই কি তবে রিশাদদের আরও কাছে ব্রিসবেন

চার ম্যাচে চার জয়ে আট পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে মেলবোর্ন স্টার্স। সমান ৮ পয়েন্ট রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনসেরও। তবে নেট রানরেটের কারণে দুইয়ে হোবার্ট। এক ও দুইয়ে থাকা মেলবোর্ন স্টার্স ও হোবার্টের নেট রানরেট +১.৭৭৯ ও +০.৪৩২। আজ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সকে হারালে ব্রিসবেন হিট পাবে ৬ পয়েন্ট। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে অ্যাডিলেড স্টাইকার্স-ব্রিসবেন হিট ম্যাচ। বর্তমানে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে ব্রিসবেন। সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে পার্থ স্করচার্স। পাঁচ, ছয়, সাত ও আট নম্বরে থাকা সিডনি সিক্সার্স, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, মেলবোর্ন রেনেগেডস, সিডনি থান্ডার প্রত্যেকেরই ২ পয়েন্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি লিগেরও খেলা রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
অ্যাডিলেড স্টাইকার্স-ব্রিসবেন হিট
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
ইস্টার্ন কেপ-পার্ল
বিকেল ৫টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
কেপটাউন-প্রিটোরিয়া
রাত ৯টা ৩০মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২