আজই কি তবে রিশাদদের আরও কাছে ব্রিসবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

এবারের বিগ ব্যাশে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৯৬ রান করেছেন ব্রিসবেন হিটের ম্যাট রেনশ। ছবি: ক্রিকইনফো

চার ম্যাচে চার জয়ে আট পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে মেলবোর্ন স্টার্স। সমান ৮ পয়েন্ট রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনসেরও। তবে নেট রানরেটের কারণে দুইয়ে হোবার্ট। এক ও দুইয়ে থাকা মেলবোর্ন স্টার্স ও হোবার্টের নেট রানরেট ‍+১.৭৭৯ ও ‍+০.৪৩২। আজ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সকে হারালে ব্রিসবেন হিট পাবে ৬ পয়েন্ট। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে অ্যাডিলেড স্টাইকার্স-ব্রিসবেন হিট ম্যাচ। বর্তমানে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে ব্রিসবেন। সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে পার্থ স্করচার্স। পাঁচ, ছয়, সাত ও আট নম্বরে থাকা সিডনি সিক্সার্স, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, মেলবোর্ন রেনেগেডস, সিডনি থান্ডার প্রত্যেকেরই ২ পয়েন্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি লিগেরও খেলা রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিগ ব্যাশ লিগ

অ্যাডিলেড স্টাইকার্স-ব্রিসবেন হিট

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

ইস্টার্ন কেপ-পার্ল

বিকেল ৫টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

কেপটাউন-প্রিটোরিয়া

রাত ৯টা ৩০মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

