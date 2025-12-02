ফ্রান্সের বিপক্ষে লড়াই করেও পারল না বাংলাদেশ

সবশেষ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে জয়ে প্রমাণ করেছে, কেন তারা ফেবারিট। সেই ফ্রান্সের বিপক্ষে আজ দারুণ লড়াই করেছে বাংলাদেশ। যদিও ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সপ্তম মিনিটে ফ্রান্স এগিয়ে যায় টম গাইলারের গোলে। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে জাল কাঁপান তিনি। এর আগে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় ফ্রান্স। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও দুটি পেনাল্টি কর্নার নেয় তারা। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি।
বাংলাদেশ একটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোল আদায় করেছে ফিল্ড প্লে থেকে। ২৮ মিনিটে সমতা ফেরানো সেই গোলটি আসে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর স্টিক থেকে।
তৃতীয় কোয়ার্টারে দাপট দেখায় ফ্রান্স। ৩২ মিনিটে ব্যবধান ২-১ করেন গাবিন লোরাজুরি। ৩৮ মিনিটে ফিল্ড গোল আসে জেমস লিডিয়ার্ডের স্টিক থেকে। পিছিয়ে থেকেও হাল ছাড়েনি বাংলাদেশ। প্রাণপণ লড়াইয়ে চেষ্টা করে ম্যাচে ফেরার। ৫৫ মিনিটে আমিরুল ইসলাম পেনাল্টি কর্নার থেকে জাল কাঁপালে আশা বেড়ে যায় আরও। টুর্নামেন্টে এ নিয়ে সাত গোল করলেন আমিরুল। কিন্তু মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে।
তবু বাংলাদেশের লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। কারণ, এই ফ্রান্স গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ১১-১ গোলে ও দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে ৮-৩ গোলে।
৩ ম্যাচ শেষে অর্জনের খাতায় এক পয়েন্ট থাকায় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। এর আগে প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে ৫-৩ গোলে। পরের ম্যাচে কোরিয়ার বিপক্ষে তিন গোলে পিছিয়ে থাকলে মাঠ ছাড়ে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে। দুটি ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেন আমিরুল।
টুর্নামেন্ট যদিও এখনো শেষ হয়নি বাংলাদেশের জন্য। ১৭ থেকে ২৪ নম্বর স্থান নির্ধারণীর লড়াইয়ে খেলবে এখন।