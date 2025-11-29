হোম > খেলা > অন্য খেলা

আমিরুলের হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার ঘাম ছোটাল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের। ছবি: হকি ইন্ডিয়া

জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২১) হকি বিশ্বকাপে অভিষেক হলো বাংলাদেশের। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫-৩ গোলে হারলেও আজ লড়াই করেছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। তিনটি গোলই এসেছে আমিরুল ইসলামের স্টিক থেকে। হকির বিশ্বকাপ ইতিহাসে হ্যাটট্রিক করা প্রথম বাংলাদেশি তিনি।

চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার অনুমিত থাকলেও হাল না ছেড়ে লড়াইয়ের পণ নিয়ে নামে বাংলাদেশ। প্রথম কোয়ার্টার শেষে ১-১ সমতায়ও রাখে খেলা। প্রথম মিনিটে অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দেন অলিভার উইল। ১৪ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে সমতা ফেরান আমিরুল।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অবশ্য একচ্ছত্র আধিপত্য দেখায় অস্ট্রেলিয়া। ২৪ মিনিটের ভেতরই ব্যবধান করে ফেলে ৪-১। ১৮ মিনিটে ইয়ান গ্রোবলার, ২২ মিনিটে ডিলান ব্রিক ও ২৪ মিনিটে জাল কাঁপান ডানকান জ্যাকসন।

তৃতীয় কোয়ার্টারে তিনটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে মাত্র একটি। ৪২ মিনিটে সেখান থেকে গোল আদায় করে নেন আমিরুল। তাতে ঘাম ছুটে যায় অস্ট্রেলিয়ার। ৪৮ মিনিটে ডেকিন স্টেঞ্জারের গোলে অস্ট্রেলিয়া ব্যবধান বাড়ালেও ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে ৫৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন আমিরুল।

দ্বিতীয় ম্যাচে কাল দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

