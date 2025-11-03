১০১ বছর বয়সী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের মৃত্যু

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে আর নেই। ১০১ বছর বয়সে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চার দিন হয়ে গেলেও তাঁর মৃত্যুর খবর জানা গেছে একটু দেরিতেই।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে কস্তে মারা গেছেন ৩০ অক্টোবর। গতকাল তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রী মারিয়ানা ফেরারি। এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে লন্ডন অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে মারা গেছেন। খেলাধুলায় তিনি সমৃদ্ধ এক ঐতিহ্য।’ ১৯৪৮ লন্ডন অলিম্পিকে ছেলেদের টিম পারস্যুট ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন তিনি।
২০২৪-এর ২৬ জুলাই প্যারিসের টুইলারি বাগানে বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাতেই জ্বলে উঠেছিল অলিম্পিক মশাল। কস্তের জীবনে সেটাই ছিল অন্যতম সুন্দর মুহূর্ত। হাতে থাকা মশাল সেদিন তুলে দিয়েছিলেন ফরাসি অলিম্পিয়ান টেডি রিনারের হাতে। প্যারিস অলিম্পিক শুরুর মাস খানেক আগে আয়োজকদের কাছ থেকে ফোনে তিনি জেনেছিলেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে মশালবাহকদের একজন হতে যাচ্ছেন তিনি।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কস্তে ছিলেন দারুণ এক সাইক্লিস্ট। যুদ্ধ শেষে ফের নেমেছিলেন ট্র্যাকে। ১৯৪৭ সালে ফ্রান্সের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। পরের বছর লন্ডন অলিম্পিকে সাইক্লিংয়ের টিম পারস্যুট ইভেন্টে সেমিফাইনালে ব্রিটেন ও ফাইনালে ইতালিকে হারাতে বড় অবদান রেখেছিলেন।
এ বছরের ২ জানুয়ারিতে হাঙ্গেরিয়ান জিমন্যাস্ট আগনেস কেলেতি মারা গিয়েছিলেন ১০৩ বছর। যেখানে ৯ জানুয়ারি তাঁর ছিল ১০৪তম জন্মদিন। তবে তিনি হাঙ্গেরির মধ্যে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর ১০ মাস শতবর্ষী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ছিলেন কস্তে। সেই কস্তেও চলে গেলেন না ফেরার দেশে।