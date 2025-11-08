হুন্দাইয়ের সিইওকে টপকে এশিয়ান আর্চারির সভাপতি বাংলাদেশের চপল

টানা ২০ বছর ধরে এশিয়ান আর্চারি ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন কোরিয়ান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুন্দাইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) চুং ইউ সুন। এবার সেই জায়গা আসছে পরিবর্তন। তাঁকে টপকে এশিয়ান আর্চারির নতুন সভাপতি হয়েছেন বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন চপল।
আজ ঢাকায় হয়েছে এশিয়ান আর্চারির কংগ্রেস। সেখানে চুং ইউ সুনকে ২৯-৯ ভোটে হারিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন চপল। বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি তিনি। এখন যদিও কাজ করছেন সদস্য হিসেবে।
সভাপতি হওয়ার আগে চপল দুই মেয়াদে এশিয়ান আর্চারির সহ-সভাপতি ছিলেন। ঢাকায় আজ থেকে শুরু এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি ।