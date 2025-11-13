পাকিস্তানের কাছে বড় হারে শুরু বাংলাদেশের

হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসাল পাকিস্তান। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-২ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।
আক্রমণাত্মক খেলতে থাকা পাকিস্তান প্রথম কোয়ার্টারের ৪ মিনিটে পেয়ে যায় গোল। সেই গোলের আগে নিজেদের বক্সে পাকিস্তান দলের এক খেলোয়াড়ের শট ঠেকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান রোমান সরকার। টার্ফে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হওয়া শুরু করে তাঁর মাথা থেকে। মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় এরপর স্ট্রেচারে করে স্টেডিয়াম থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁকে।
শুরুতেই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে হারানোর পর পেনাল্টি হজম করে বাংলাদেশ। চতুর্থ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাটের গোলে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। ডান দিক দিয়ে উঁচু করে নেওয়া শট ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর।
প্রথম কোয়ার্টারে শেষটা বাংলাদেশ করে স্বস্তি নিয়ে। ১৫ মিনিটে ফিল্ড প্লে থেকে রিভার্স হিটে দারুণ এক গোলে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান হুজাইফা হোসেন।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও এগিয়ে যেতে সময় লাগেনি পাকিস্তানের। ১৯ মিনিটে ফিল্ড গোল করেন নাদিম আহমেদ। পেনাল্টি কর্নার ২৪ মিনিটে পাকিস্তানের তৃতীয় গোলটি আসে আফরাজের স্টিক থেকে। ৩০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলেরও দেখা পান তিনি।
শেষ দুই কোয়ার্টারেও দাপট ধরে রাখে পাকিস্তান। ৩২ মিনিটে ব্যবধান ৫-১ করেন গজনফর আলী। ৪৪ মিনিটে ষষ্ঠ গোলটি আসে রানা ওয়াহিদ আশরাফের কাছ থেকে। ৪৭ মিনিটে ফিল্ড গোলে পাকিস্তান সপ্তম স্বর্গে ভাসান হান্নান শহীদ। ৫৬ মিনিটে নাদিম আহমেদ অষ্টম গোল এনে দেন । ৫৮ মিনিটে বাংলাদেশের হয়ে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমান আমিরুল ইসলাম।