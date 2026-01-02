হোম > খেলা > অন্য খেলা

রংপুর কি আজ পারবে ঘুরে দাঁড়াতে

ক্রীড়া ডেস্ক    

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে গতকাল সুপার ওভারে হেরে যায় রংপুর রাইডার্স। ছবি: ফেসবুক

সিলেট স্টেডিয়ামে গত রাতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে যায় রংপুর রাইডার্স। সুপার ওভারে সেই ম্যাচ হারের রেশ কাটতে না কাটতেই আজ মাঠে নামতে হবে রংপুরকে। সিলেটে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-রংপুর রাইডার্স ম্যাচ। তার আগে দুপুরে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস। বিপিএলের দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

চট্টগ্রাম-ঢাকা

বেলা ২টা

সরাসরি

সিলেট-রংপুর

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ

ব্রিসবেন হিট-মেলবোর্ন স্টার্স

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ২০

পার্ল রয়্যালস-এমআই কেপটাউন

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

সম্পর্কিত

ফুটসালে আছি বলে ফুটবল খেলব না, বিষয়টা এমন নয়: সাবিনা

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

আজই কি তবে রিশাদদের আরও কাছে ব্রিসবেন

পুরুষ দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন গৌরব-তানভীর জুটি

ফাইনালে পারলেন না জুমার-ঊর্মি

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে সোনার লড়াইয়ে বাংলাদেশের জুমার-ঊর্মি

আমিরুলদের ৬০ লাখ টাকা পুরস্কার, সমস্যার কথা বলতে চান ক্রীড়া উপদেষ্টাকে

এক বছরে তিতাসের জোড়া শিরোপা

‘আগে জানত না, বিশ্বকাপের পর এখন বাংলাদেশকে সবাই চেনে’

আমিরুলের পঞ্চম হ্যাটট্রিক, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শিরোপা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা