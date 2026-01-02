রংপুর কি আজ পারবে ঘুরে দাঁড়াতে

সিলেট স্টেডিয়ামে গত রাতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে যায় রংপুর রাইডার্স। সুপার ওভারে সেই ম্যাচ হারের রেশ কাটতে না কাটতেই আজ মাঠে নামতে হবে রংপুরকে। সিলেটে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-রংপুর রাইডার্স ম্যাচ। তার আগে দুপুরে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস। বিপিএলের দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
চট্টগ্রাম-ঢাকা
বেলা ২টা
সরাসরি
সিলেট-রংপুর
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
ব্রিসবেন হিট-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ২০
পার্ল রয়্যালস-এমআই কেপটাউন
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২