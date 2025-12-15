সাক্ষাৎকার

‘আপনাদের পার্সোনাল অ্যাজেন্ডা থাকতে পারে, তবে খেলা যেন সময়মতো মাঠে গড়ায়’

অধিনায়কত্ব-ইস্যুর কারণে ২০২৫ সাল বিশেষ মনে থাকবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর। পারফরম্যান্সের বিচারে টেস্টে ভালো করলেও ওয়ানডেটা ভালো যায়নি তাঁর। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ইনডোরে অনুশীলন শেষে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শান্ত শুধু পারফরম্যান্স নয়, বললেন প্রাসঙ্গিক আরও অনেক কিছু নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস

প্রশ্ন: টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে যদি ২০২৫ সাল ফিরে দেখেন।

নাজমুল হোসেন শান্ত: আলহামদুলিল্লাহ, দল হিসেবে আমরা ভালো খেলেছি। এ বছরটা আমাদের ভালো সময় গেছে দল হিসেবে। তবে শ্রীলঙ্কায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটা আরেকটু ভালো খেলতে পারতাম। সব মিলিয়ে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি।

প্রশ্ন: ওয়ানডেতে ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সাল একটু খারাপ গেল আপনার।

শান্ত: এ রকম হতেই পারে। ভালো-খারাপের মধ্য দিয়েই এই গেমটা যায়। খুব বেশি চিন্তিত নই। ক্রিকেটার হিসেবে খারাপটাও মেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কেন খারাপ হয়েছে, এটা বের করে এবং পরবর্তীকালে ওই জায়গায় ঠিকঠাক করে ফিরতে হয়। আগামী বছর যে ওয়ানডে ম্যাচ আছে, সেগুলো যদি খেলার সুযোগ পাই, চেষ্টা করব ওসব জায়গায় ভালোভাবে ফিরে আসার।

প্রশ্ন: ২০২৭ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে আগামী বছরের বেশির ভাগ ওয়ানডে সিরিজ আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপক্ষ বেশির ভাগই শক্তিশালী।

শান্ত: যে দলটা এখন নিয়মিত খেলছে, অনেক দিন হয়ে গেল, সবাই একসঙ্গে খেলছে। আশা তো করতেই পারি, আগামী বছর যাদের বিপক্ষে খেলব, প্রতিটির সঙ্গে জেতার সামর্থ্য রাখি।

প্রশ্ন: বিসিবি তিন অধিনায়ক, দুই অধিনায়ক কিংবা এক অধিনায়ক—তিন পথেই একাধিকবার হেঁটেছে। কোন পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো?

শান্ত: মনে হয়, যত কম অধিনায়ক থাকবে, তত ভালো। এটার পেছনে কারণ হলো, ওই অধিনায়কের প্ল্যান করাটা সহজ হয়ে যায় এবং সে পরিষ্কার জানে, কাকে কখন কোন সময় খেলাতে চায়। নির্বাচকেরা এবং কোচরা এই জায়গায় স্বস্তিতে থাকবেন। এক অধিনায়ক হলে আমাদের মতো দেশে আসলে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকে। আমরা অনেক বেশি ম্যাচ জিতি না; পাশাপাশি অনেক চাপ অধিনায়কের ওপরে আসে। এই চাপ নেওয়ার মতো কতটা সামর্থ্য তার আছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। কম অধিনায়ক থাকলে তা আরও সহজ হয়ে যায়। এবং আশপাশের যেসব খেলোয়াড় আছে, তাদের জন্যও সহজ যে আসলে আমি একটা অধিনায়ককে অনুসরণ করছি। একটা অধিনায়কের কমান্ড যে সে কী চায়। ড্রেসিংরুমে যত কম অধিনায়ক থাকবে, ততই ভালো। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধিনায়কদের ফ্রিডম নিয়ে আমরা খুবই সন্দিহান। তার মতামত, দল নির্বাচন থেকে শুরু করে সবকিছু।

প্রশ্ন: অধিনায়কদের স্বাধীনতা নিয়ে বলছিলেন। কদিন আগে প্রধান নির্বাচকের সিদ্ধান্তে লিটন দাসের অবস্থান নিয়ে তাই এত হইচই। আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

শান্ত: আগে তিন ফরম্যাটে অধিনায়কত্ব করেছি। এখন এক ফরম্যাটে। আমার প্রথম প্রায়োরিটি হলো, কী চাই। দলে আমার কী প্রয়োজন। সব সময় নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি। ওটা আদায় করে নিতে অনেক সময় পেরেছি, অনেক সময় পারিনি। যোগাযোগটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গায় খুব জোর দিয়েছি যে আমার কমিউনিকেশন যেন ঠিক থাকে। লিটন যেটা করেছে, কিংবা নির্বাচক—এখানে কাউকেই আলাদা করে দেখতে চাই না। এটা তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত এবং আমি জানি না, আসলে ভেতরে কী হয়েছে। তবে সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে আরেকটু সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করে যদি আমরা করি, আরও ভালো। এখানে লিটনের কোনো দোষ দেখি না কিংবা সিলেক্টরেরও না। এখানে নিজ নিজ জায়গা থেকে আমার মনে হয়, টিমের ভালোর জন্যই তারা বলেছে। এখানে এমন নয় যে লিটন টিমের ভালো চায়নি বা সিলেক্টর টিমের ভালো চাননি। তবে কমিউনিকেশন করে যদি আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে করতে পারি, তাহলে পরিবেশটা আরও ভালো হবে।

প্রশ্ন: ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছিলেন অধিনায়ক। এবার দলে জায়গা পাওয়ার লড়াই। বিপিএলে ভালো করলে কি মনে হয় ফিরতে পারেন? এই বিপিএল কি আপনার কাছে প্রমাণের মঞ্চ?

শান্ত: বিষয়টা হচ্ছে, কাউকে প্রমাণ করার কিছু নেই। একটা সময় অধিনায়ক হিসেবে নিয়মিত ছিলাম, এখন অনিয়মিত। এটা পার্ট অব লাইফ। প্রত্যেক ক্রিকেটারের জীবনে এ রকম কিছু আসে। আমি যখনই খেলি, কাউকে প্রমাণ করতে খেলি না। তবে এবার বিপিএল টুর্নামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ টি-টোয়েন্টি দলে ফিরতে। অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে, রান করতে হবে এবং মনে করি, যদি ধারাবাহিক রান করি, ফিরতে পারব। বাদ পড়ার ব্যাখ্যায় সিলেক্টর যেভাবে আমাকে এক্সপ্লেইন করেছেন, আমার জানা আছে। এই বিপিএলে যেটা, সেটা ঠিকঠাক করতে পারি, তাহলে আশা করতেই পারি, ইনশা আল্লাহ আবার ফিরব।

প্রশ্ন: সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহরা যখন একসঙ্গে খেলেছেন, তখন জাতীয় ক্রিকেট দলের যে ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল, বলা হচ্ছে এখন সেটা কিছুটা কমেছে। আপনিও কি তাই মনে করেন? হামজা চৌধুরীর আগমনে জাতীয় ফুটবল দল ঘিরে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, প্রশ্নটা সেই প্রেক্ষাপটে করা।

শান্ত: একটু কমেছে, এটা অস্বীকারের কিছু নেই। একটু অবশ্যই কমবে। সাকিব ভাই, তামিম ভাই, মুশফিক ভাই, রিয়াদ ভাই—তাঁরা যে অবস্থানটা তৈরি করেছিলেন, ওই রকম অবস্থান এখন পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে পারিনি। এটা সত্য। তবে যে ক্রেজের কথাটা বললেন, ক্রিকেট নিয়ে মানুষের যে আশা ছিল, ওটা কমেছে যদি বলেন, এই জায়গায় মনে করি না, খুব বেশি কমেছে। এখনো মাঠে দর্শক আসে। স্টিল প্লেয়ারদের পেছনে সাধারণ মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে। তাই ভালোবাসার জায়গাটা কিন্তু এখনো আছে। ফুটবল? হ্যাঁ, ভালো করছে। এটা অস্বীকারের কিছু নেই। ক্রিকেটে যে খেলোয়াড়দের কথা বললেন, তাঁরা যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা তৈরি করেছেন, এটা অনেক সময় নিয়ে হয়েছে। যে খেলোয়াড়েরা এখন খেলছে, সময়ের সঙ্গে ওরকম ব্র্যান্ড ভ্যালু তারাও তৈরি করবে বলে মনে করি। একটা সময় তাঁরা (সাকিবরা) যেভাবে নিয়মিত ভালো করে একটা জায়গায় দলকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এখন যদি দেখেন মিরাজ, লিটন, মমিনুল ভাই, তাইজুল ভাই, মোস্তাফিজ দলে আছেন। এঁরাও অনেক ম্যাচে বাংলাদেশকে জিতিয়েছেন। জানি না তাঁদের অবদান কেন সেভাবে সবার সামনে আসেনি। এদের তুলে ধরলে মনে হয় যে ব্র্যান্ড ভ্যালু ধীরে ধীরে বাড়বে। আমাদের আসলে বাংলাদেশ টিম হিসেবে নিয়মিত জিততে হবে। এখানে একটু ঘাটতি আছে। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স হচ্ছে, তবে দল হিসেবে যদি আমরা আরেকটু বেশি ম্যাচ জিতি, তিন ফরম্যাটেই তাহলে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা আবার পিকে চলে আসবে।

প্রশ্ন: ঢাকার বাইরে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াটা কেমন হওয়া উচিত? বাংলাদেশের ক্রিকেটের আরেকটা জায়গায় নিতে কী ধরনের বিনিয়োগ করা দরকার?

শান্ত: বিনিয়োগের ব্যাপারে বলতে চাই না। এখানে অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন, তাঁরা ভালো বলতে পারবেন। একজন ক্রিকেটার হিসেবে মনে করি, শুধু ঢাকায় নয়, প্রতিটি বিভাগে, প্রতিটি জেলায় ঠিকঠাক ফ্যাসিলিটিজ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার কথাও যদি বলেন, বাংলাদেশ টিম হয়তো কমবেশি টুকটাক ফ্যাসিলিটিজ পায়। তবে বাকি ক্রিকেটাররা আসলে তা কতটুকু পায়, এ নিয়ে সন্দেহ আছে। জেলায় জেলায়, বিভাগে বিভাগে প্রপার ফ্যাসিলিটিজ থাকবে এবং এবং প্রত্যেক ক্রিকেটার যেন ঠিকঠাক অনুশীলনের সুযোগটা পায়—বোর্ডের কাছে এই প্রত্যাশা থাকবে। এমন নয় যে জাস্ট একটা-দুইটা উইকেট তৈরি করে দিলাম। বিষয়টি এ রকম নয়। একেবারে ঠিকঠাক যেন সবাই সব সুযোগ-সুবিধা পায়।

প্রশ্ন: আপনি যেহেতু কোয়াবের নির্বাহী সদস্য, সে কারণে জানতে চাই, এখন ৪৪টি ক্লাবের সঙ্গে বোর্ডের যে টানাপোড়েন, ক্রিকেটাররাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাঠে খেলাটা রাখতে এখানে কী করণীয়?

শান্ত: যাঁরা দায়িত্বে, তাঁদের খেলাটা পরিচালনা করা। আমরা ক্রিকেটাররা তো চাই খেলতে। সব জায়গায় আমরা একই কথাই বলেছি। আপনাদের পার্সোনাল অ্যাজেন্ডা থাকতে পারে, অনেক সমস্যা থাকতে পারে, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। দেখতেও চাই না। আপনারা আপনাদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন, তবে মাঠের খেলাটা মাঠে যেন প্রতিবছর সময়মতো গড়ায়। কারণ, একটা হলো আমাদের রুটি-রুজির ব্যাপার, আরেকটা হলো যদি খেলা না হয়, তাহলে আমরা কীভাবে বাংলাদেশ দলটা এগিয়ে নেব। কীভাবে আশা করর, বাংলাদেশ দল নিয়মিত ভারত, অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় বড় দলকে হারাবে। আমরা চাই যে মাঠে খেলাটা হোক।

প্রশ্ন: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অশোভন ট্রলের শিকার আপনার চেয়ে বেশি মনে হয় বাংলাদেশে আর কোনো ক্রিকেটার হননি। জাকের আলী-শামীম পাটোয়ারীকে নিয়ে এখন যে ট্রল হয়, তাঁদের যন্ত্রণা আপনার চেয়ে ভালো কে বুঝবে?

শান্ত: খুবই কঠিন। আমার মনে হয় এ রকম হওয়া উচিত নয়, যেভাবে আসলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রল হয়, এটা আসলেই করা ঠিক নয়। এবং আমি মনে করি, যাঁরা করেন, তাঁরা হয়তো না বুঝে করেন বা মজার ছলে করেন অনেকে। হয়তো এ থেকে তাদের কোনো আয় হতে পারে। যেহেতু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, অনেক ভিউ আসে। অনেকে যে কষ্ট দেওয়ার জন্য করে, সেটাও আমি বলব না। তবে করা উচিত নয়। খারাপ খেললে অবশ্যই সমালোচনা হবে বা ট্রল করবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো কিছু নিয়ে আক্রমণ করা উচিত নয়। তবে এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, এটা হতেই থাকবে। বর্তমান সময়ে এটা কমার লক্ষণও দেখি না। ক্রিকেটারদের এদিকে ফোকাস না করে কীভাবে নিজের স্কিল উন্নতি করা যায়, নিয়মিত পারফর্ম করা যায়, সেদিকে মনোযোগ গুরুত্বপূর্ণ। এটা এখন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিবার, সতীর্থ, দল, কোচিং স্টাফ বা ক্রিকেট বোর্ড থাকে। যদি এই মানুষগুলো থাকে, তাহলে আমার মনে হয় না বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করা উচিত।

