বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ কোথায় দেখবেন

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ফিরতি লেগে কাল হংকংয়ের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। কাই তাক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি।
৯ অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি গ্যালারিতে বসে দেখতে উপস্থিত ছিলেন হংকংয়ের শতাধিক দর্শক। বাংলাদেশে থেকে অবশ্য খেলা দেখতে যাওয়ার সংখ্যাটা অবশ্য কম। তবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতি থাকবে ঠিকই। দেশের ফুটবলপ্রেমীদের টিভি বা মোবাইলের পর্দায় চোখ রাখা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ম্যাচটি সরাসরি দেখা যাবে ওটিটি অ্যাপ বঙ্গতে।
ঘরের মাঠে ম্যাচটি টি স্পোর্টস সম্প্রচার দেখালেও কালকের টিভি সূচির তালিকায় কোনো ফুটবল ম্যাচ রাখেনি তারা। সকাল ১১টায় লাহোর টেস্ট, বিকাল ৩টায় মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও সন্ধ্যা ৬টা থেকে আফগানিস্তান-বাংলাদেশ তৃতীয় ওয়ানডে সরাসরি দেখাবে তারা।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে। এর আগে প্রথম দেখায় ফিরে আসার বার্তা দিয়েও হারতে হয়েছে ৪-৩ ব্যবধানে। ৩ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে ‘সি’ গ্রুপে টেবিলের তলানিতে আছে হাভিয়ের কাবরেরার দল।