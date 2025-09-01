হোম > খেলা > ফুটবল

ফাইনালে হারের পর কোচের ওপর সুয়ারেজের থুতু

ক্রীড়া ডেস্ক    

কোচের ওপর থুতু ছিটিয়েছেন লুইস সুয়ারেজ। ছবি: সংগৃহীত

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, টানটান উত্তেজনা—যেকোনো টুর্নামেন্টের ফাইনাল নিয়ে এমন কিছুরই প্রত্যাশা থাকে। লিওনেল মেসি যে ম্যাচে থাকেন, সেই ম্যাচ নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের প্রত্যাশা একটু বেশিই থাকে। কিন্তু আজ ইন্টার মায়ামি-সিয়াটল সাউন্ডার্স ম্যাচে উত্তেজনা ছড়িয়েছে মাঠের পারফরম্যান্সে নয়, ভিন্ন কারণে।

বাংলাদেশ সময় আজ সকালে লুমেন ফিল্ড স্টেডিয়ামে হয়েছে লিগস কাপের সিয়াটল সাউন্ডার্স-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ। রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পরই শুরু হয় উত্তেজনা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সিয়াটল মিডফিল্ডার ওবেদ ভারগাস উদযাপনে ব্যস্ত। কিন্তু রানার্সআপ হওয়ার বেদনা যে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল লুইস সুয়ারেজকে। ভারগাসের দিকে সুয়ারেজ তেড়ে গেলে মায়ামি-সিয়াটলের ফুটবলারদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু। দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়তো অল্প সময়ের মধ্যে মিটে যেত। কিন্তু সিয়াটল সাউন্ডার্সের সহকারী কোচের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান সুয়ারেজ। কোচ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে না চাইলেও সুয়ারেজ যে থামবার পাত্র নন। উরুগুয়ের মিডফিল্ডার উল্টো কোচের গায়ে থুতু ছিটিয়েছেন।

Another angle of Luis Suárez spitting on a member of the Seattle staff after losing in the Leagues Cup😣

(via nickrgray18/x) pic.twitter.com/H8vTbJGSPo

— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025
An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

লুমেন ফিল্ড ফাইনাল স্টেডিয়ামে সিয়াটল-ইন্টার মায়ামি ফাইনাল দেখতে এসেছেন প্রায় ৭০ হাজার দর্শক। ম্যাচের ২৬ মিনিটে সিয়াটলকে এগিয়ে দেন তাদের স্ট্রাইকার ওসেজ দি রোজারিও। ক্রিস্টিয়ান রোলডানের এক ক্রস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রোজারিও। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন সিয়াটল ডিফেন্ডার রোলদান। ম্যাচের শেষভাগে এসে তৃতীয় গোল করে সিয়াটল। ৮৯ মিনিটে রোলদানের অ্যাসিস্টে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন অ্যালেক্স রোদরক। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েই লিগস কাপ শেষ করে সিয়াটল সাউন্ডার্স।

মেসিদের বিধ্বস্ত করে চ্যাম্পিয়ন সিয়াটল

পিছিয়ে পড়া মায়ামি ম্যাচে ফিরতে বারবার চেষ্টা করেও পারেননি। মেসি পুরো ৯০ মিনিট খেললেও ছিলেন নিষ্প্রভ। পাঁচবার শট করলেও তাঁর সবগুলো শটই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলে মায়ামির জার্সিতে তৃতীয় শিরোপা জিততে পারতেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। শেষ পর্যন্ত রানার্সআপ হয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এর আগে ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সালে সাপোর্টার্স শিল্ড—ইন্টার মায়ামির হয়ে এই দুটি শিরোপা জিতেছিলেন মেসি।

মায়ামিকে আজ হারিয়ে মূলত চার বছর আগের ক্ষতে প্রলেপ লাগাল সিয়াটল। ২০২১ সালে মেক্সিকোর ক্লাব লিওনের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছিল সিয়াটল। এদিকে গ্রেমিও থেকে ২০২৪ সালে ইন্টার মায়ামিতে আসেন সুয়ারেজ। এসে প্রথমবারই লিগস কাপের শিরোপা জিতেছিলেন তিনি। এবার মায়ামির হয়ে দ্বিতীয় শিরোপা না জিততে পারার হতাশা হয়তো বেশি পুড়িয়েছে সুয়ারেজকে। উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড তাই থুতু মেরেছেন প্রতিপক্ষ কোচের ওপর।

