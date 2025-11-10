অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপে বাংলাদেশের গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন চীন

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্বে ভিয়েতনাম, চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে পট থেকে প্রথমেই তোলা হয় বাংলাদেশের নাম। যথারীতি ‘এ’ গ্রুপেই রাখা হয় আফঈদা-সাগরিকাদের।
প্রথমবার এই আসর খেলতে যাওয়ায় অনুমিত ছিল কঠিন প্রতিপক্ষ জুটবে। হয়েছেও তাই। র্যাঙ্কিংয়ে ১০৪ এ থাকা বাংলাদেশ প্রথমে পেয়েছে ৬৭ ধাপ এগিয়ে থাকা ভিয়েতনামকে (৩৭)। গ্রুপের তৃতীয় দল হিসেবে পরে অন্তর্ভুক্ত হয় চীন (১৬)। যারা ২০০৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছে। কিছুদিন আগে থাইল্যান্ডে গিয়ে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল। অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপে স্বাগতিকেরা (৫৩) জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের গ্রুপেই।
আগামী বছরের এপ্রিলে থাইল্যান্ডে হবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল জায়গা করে নেবে কোয়ার্টার ফাইনালে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে তৃতীয় হওয়া সেরা দুটি দল। এরপর সেমিফাইনালে ওঠা চার দল সরাসরি টিকিট কাটবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপে।
এর আগে গত আগস্টে বাছাইপর্বে গ্রুপ ‘এইচ’-এ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া, স্বাগতিক লাওস ও পূর্ব তিমুর। ৩ ম্যাচের দুই জয় ও এক পরাজয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে মূলপর্বের টিকিট কাটে বাংলাদেশ। নিয়ম অনুযায়ী, বাছাইপর্বে আট গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের পাশাপাশি সেরা তিন রানার্সআপ দলও মূলপর্বে খেলার সুযোগ পায়।
অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের গ্রুপিং
গ্রুপ এ: বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, চীন ও ভিয়েতনাম।
গ্রুপ বি: উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডান।
গ্রুপ সি: জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চায়নিজ তাইপে ও ভারত।