হোম > খেলা > ফুটবল

আজ পাওয়া যাবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংকে আতিথ্য দেবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হবে আজ। দুপুর ২টা থেকে কুইকেট ডট মি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে টিকিট।

গত জুনে সিঙ্গাপুর ম্যাচের মতোই এবার সাধারণ গ্যালারি টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে ৪০০ টাকা। ক্লাব হাউস টু গ্যালারিতে খেলা দেখা যাবে ২৫০০ টাকায়, যদিও সিঙ্গাপুর ম্যাচের সময় সেই টিকিটের মূল্য ছিল ২ হাজার টাকা। ভিআইপি গ্যালারি ও স্কাই ভিউ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ঘোষণা করেনি বাফুফে। এক আইডি দিয়ে সর্বোচ্চ পাঁচটি টিকিট কেনা যাবে। 

সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট কেনার ক্ষেত্রে নানা রকমের বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়ে সমর্থকদের। বাফুফেও পড়ে সমালোচনার তোপে। সেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল টিকিফাই ওয়েবসাইটকে। টিকিট বিক্রি শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাইট রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বিপাকে পড়ে তারা। দুই দিন বিরতির পর ফের টিকিট কিনতে পারেন সমর্থকেরা।

তবে এবার এমন ঝামেলার সৃষ্টি হলে কুইকেটকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করবে বাফুফে। গত বুধবার বাফুফে ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বাফুফে কমপিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল বলেছেন, ‘আশা করি একদিনের ভেতরই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে। গতবার সিস্টেমের ঝামেলা না থাকলে এমনই হতো। এবার কোনো কারণে যদি তারা ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে।’

হংকংয়ের বিপক্ষে ফিরতি দেখায় অ্যাওয়ে ১৪ অক্টোবর মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। কাল থেকে শুরু হবে জাতীয় দলের ক্যাম্প।

