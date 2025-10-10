মেসিকে নিয়ে অনিশ্চিত আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষে আর্জেন্টিনার এখন নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার পালা। অক্টোবরে যে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে আলবিসেলেস্তেরা, সেই দলে আছেন লিওনেল মেসিও। ম্যাচটি যেখানে হবে, সেই এলাকা মেসির খুব ভালো করে চেনা। তবু আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৬টায় মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা প্রীতি ম্যাচ। পরের দিন চেজ স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে ইন্টার মায়ামি খেলবে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে। এই চেজ স্টেডিয়ামও মায়ামিতে অবস্থিত। যদি এমএলএসে খেলেন, তাহলে আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির খেলার সম্ভাবনা নেই। এদিকে ভেনেজুয়েলা ম্যাচ সামনে রেখে মায়ামিতে অনুশীলন শুরু করেছে আর্জেন্টিনা। সতীর্থরা অনুশীলন করার সময় পাশে বসে ছিলেন মেসি। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড যে আগামীকাল প্রথম একাদশে থাকবেন না, সেটা বোঝা গেছে কোচ লিওনেল স্কালোনির কথায়। মেসি প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, ‘কারা খেলবে, এখনো ঠিক করিনি। এই ম্যাচগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ। আমরা আজই (গতকাল) তার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। বিকল্প খেলোয়াড়দের নামানোর চেষ্টা করব। এ কারণেই তাদের নেওয়া।’
প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে গত সপ্তাহে তিন চমক দিয়ে দল ঘোষণা করেছে। ২৮ সদস্যের দলে মেসির পাশাপাশি আছেন হুলিয়ান আলভারেজ, লাওতারো মার্তিনেজ, নিকোলাস গঞ্জালেস, গিলিয়ানো সিমিওনের মতো ফরোয়ার্ডরা। যদি আগামীকাল ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে মেসি না-ও খেলেন, অন্যদের সুযোগ তৈরি হবে। এ ছাড়া মিডফিল্ডার আনিবাল মোরেনো, ডিফেন্ডার লাওতারো রিভেরো এবং গোলরক্ষক ফাকুন্দো ক্যামবেস খেলতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে চোটে পড়ায় অস্বস্তিতে থাকতে দেখা গেছে। তবে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে তিনি প্রথম একাদশে থাকতে পারেন।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি সবশেষ খেলেছেন ৫ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে। ঘরের মাঠে এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ ছিল। বিদায়ী ম্যাচে আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল অঝোরে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি এখন পর্যন্ত ১৯৪ ম্যাচ খেলেছেন। ১১৪ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন ৬১ গোলে। অক্টোবরে আর্জেন্টিনা দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। আগামীকালের পর স্কালোনির দলের পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ পুয়ের্তো রিকো। ১৪ অক্টোবর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-পুয়ের্তো রিকো।
