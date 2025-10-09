বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা–স্পেনকে দেখে নেওয়ার হুমকি ফরাসি ডিফেন্ডারের

সবশেষ দুটি বৈশ্বিক আসরে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের কাছে হেরেছে ফ্রান্স। সে দুঃস্মৃতি থেকে বের হয়ে আসতে প্রস্তুত দলটি। এজন্য ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও স্পেনকে হারিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়ে রাখলেন ফরাসিদের সেন্টার ব্যাক উইলিয়াম সালিবা।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় ফ্রান্সের। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় শেষে দুই দল ৩–৩ সমতায় থাকার পর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ভাগ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় এমিলিয়ানো মার্টিনেজের দুর্দান্ত দুটি সেভে শেষ হাসি হাসে লিওনেল মেসির দল। যেটাকে বিশ্বকাপের ইতিহাসের সেরা ফাইনাল বলে মনে করা হয়।
বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের পর ২০২৪ ইউরোতে ফ্রান্সের যাত্রা থামে শেষ চারে–স্পেনের কাছে ২–১ গোলে হেরে। সালিবার ভাষ্য, হারলেও আর্জেন্টিনা ও স্পেনকে ভয় পায় না ফ্রান্স। ২০২৬ বিশ্বকাপে দেখা হলে তাই নিজেদের মুন্সিয়ানা দেখাতে প্রস্তুত দলটি।
চোটের কারণে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইউক্রেন ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে পারেননি সালিবা। সুস্থ হয়ে আজারবাইজানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আর্সেনালের এই তারকা ফুটবলার। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনো আট মাস বাকি। এটা সত্যি যে, শেষ দুটি বড় প্রতিযোগিতায় স্পেন আমাদের হারিয়েছে। কিন্তু আমরা তাদের ভয় পাই না। আমি আশা করি আমরা বিশ্বকাপে জায়গা করে নেব। এরপর বিশ্বকাপে আমাদের প্রতিশোধ নেব।’
বাছাইপর্বে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘ডি’ গ্রুপের শীর্ষে আছে ফ্রান্স। দুই ম্যাচ শতভাগ জয় তুলে নিয়েছে তারা। পরবর্তী ম্যাচগুলো জিতে মূল পর্বের টিকিট পাওয়ার অপেক্ষায় দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা। বিষয়টি নিয়ে সালিবা বলেন, ‘বিশ্বকাপ হলো ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। সবাই বিশ্বকাপে খেলার জন্য মুখিয়ে থাকে। এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। আমরা বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করার অপেক্ষায় আছি।’
বাছাইপর্বে নিজের সেরাটা দিতে বদ্ধপরিকর সালিবা, ‘চোট পাওয়া সবসময়ই একটা বিরক্তিকর বিষয়। আমাদের দলে থাকার জন্য খেলোয়াড়েদর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। আমি দলে ফিরে এসেছি। দেখা যাক কী হয়। কোচের যখন প্রয়োজন মনে করবে তখন আমাকে ভালো খেলতে হবে।’