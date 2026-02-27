জিতলেন মেসি, নাচলেন নেইমার

শিরোনাম দেখে হয়তো মনে হতে পারে লিওনেল মেসির জয় নেচে উদযাপন করেছেন নেইমার। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। দুজনে বিশ্বের দুই ভিন্ন শহরে খেলেছেন। দুজনেই জিতেছেন, করেছেন গোলও। যাঁর মধ্যে নেইমার মূলত সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতেই নেচেছেন।
পুয়ের্তো রিকোতে গত রাতে মেসি ইন্দিপেন্দিয়েন্তে দেল ভ্যালের বিপক্ষে যে ম্যাচে গোল করেছেন, সেই ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল ১৩ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড তখন চোটে পড়ায় ম্যাচের সূচি প্রায় দুই সপ্তাহ পিছিয়ে গেছে। গত রাতে মেসির দল জিতেছে ২-১ গোলে। এদিকে ভিলা বেলমিরোতে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’-এর ম্যাচে নেইমারের দল সান্তোস খেলেছে ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে। সান্তোসের ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ফরোয়ার্ড।
ভিলা বেলমিরোতে ২৫ ও ৬১ মিনিটে দুই গোল করেছেন নেইমার। যার মধ্যে এক গোল করে কর্নার পতাকার কাছে গিয়ে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের মতো নেচে উদযাপন করেছেন। ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর সমালোচকদের এক হাত নিয়েছেন নেইমার। ম্যাচ শেষে স্পোর টিভিকে ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘গত সপ্তাহে তাঁরা বলেছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বাজে খেলোয়াড় আমি। আজ (গত রাতে) দুটি গোল করেছি। এটাই ফুটবল। একদিন আপনি ভালো না খেললে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হবে। পরের দিন আবার বিশ্বকাপে খেলতে হবে।’
এ বছর এখন পর্যন্ত সান্তোসের হয়ে তিন ম্যাচ খেলেছেন নেইমার । যার মধ্যে দুটিতে তিনি পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন। গত রাতে ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে পুরো সময় খেলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। সিরি ‘আ’-এর এই ম্যাচ শেষে নেইমার বলেন, ‘নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছি। এ বছর আমার তৃতীয় ম্যাচ। দ্বিতীয়বার পুরো ৯০ মিনিট খেলেছি। শেষ দিকে একটু পায়ে ব্যথা হচ্ছিল।’ ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে সিরি ‘আ’-এর পয়েন্ট তালিকার ১৩ নম্বরে সান্তোস। তারা একটি করে ম্যাচ জিতেছে ও ড্র করেছে। দুটি ম্যাচ হেরেছে।
ইন্দিপেন্দিয়েন্তেকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ হয়েছে ইন্টার মায়ামির প্রাক-মৌসুম সফর। মেসি নেমেছেন প্রথমার্ধের পর। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন। যতবার বল স্পর্শ করেছেন, গ্যালারি থেকে অভিবাদনবার্তা পেয়েছেন। মায়ামির অপর গোল করেছেন সান্তিয়াগো মোরালেস।