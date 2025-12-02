এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

এশিয়ান কাপে জায়গা করে নেওয়ার পর হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ নারী দল। সর্বশেষ জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ আজারবাইজানের কাছে হেরেছে ২-১ গোলে। যদিও খেলায় ছিল উন্নতির ছাপ। তা দেখে আজারবাইজান কোচ আসগারোভ সিয়াসাতও মনে করছেন, এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ।
মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো এশিয়ান মঞ্চে খেলবে বাংলাদেশ। গ্রুপে প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে শক্তিশালী চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান।
যদিও র্যাঙ্কিংয়ে সব দলই বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। তবু উজবেকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। কারণ, র্যাঙ্কিংয়ে তাদের (৫২) সঙ্গেই বাংলাদেশের (১০৪) দূরত্ব (৫২) কম। আজারবাইজান কোচ বলেন, ‘বাংলাদেশ আজ যেভাবে আমাদের সঙ্গে খেলেছে, সেভাবে খেললে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে তারা।’
বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলারও তাই মনে করেন। তবে কী ভুল করা যাবে না সেটাও তুলে ধরলেন তিনি, ‘উজবেকিস্তান টেকনিক্যালি খুব ভালো দল। আর আজকের মতো সুযোগ নষ্ট করলে, বল ধরে না রাখলে বা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে না পারলে তারা আপনাকে শাস্তি দেবে। কারণ, তারা খুব দ্রুত কাউন্টার-অ্যাটাক করে।’