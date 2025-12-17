হোম > খেলা > ফুটবল

ছয় মাস আগে গাড়ি চালিয়ে লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকদের আহত করার শাস্তি পেলেন তিনি

ক্রীড়া ডেস্ক    

লিভারপুলের ভক্ত সমর্থকদের ওপর গাড়ি চালানোর ঘটনায় পল ডয়েল (ইনসেটে) শাস্তি পেয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

বিপদ যে কখন চলে আসবে, সেটা আগে থেকে অনুমান করার উপায় নেই। এ বছরের ২৬ মে লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকেরা তো ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তাঁদের ওপর কী বিপদ আসতে চলেছে! সেদিনের সেই ঘটনায় শতাধিক মানুষকে গাড়ি চালিয়ে আহত করা পল ডয়েল কঠিন শাস্তি পেয়েছেন।

সাড়ে ছয় মাস আগের সেই ঘটনায় ডয়েলকে গতকাল ২১ বছর ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বিচারকক্ষে প্রমাণ হিসেবে গাড়ির ড্যাশক্যাম ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ২৬ মে ডয়েল প্রায় সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ওয়াটার স্ট্রিটে দ্রুতবেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ভিডিওতে লিভারপুল সমর্থকদের সরে যেতে তিনি চিৎকারও পর্যন্ত করেছিলেন বলে তাঁর আওয়াজ শোনা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা ৩১ অভিযোগ শুরুতে অস্বীকার করলেও পরে দোষ স্বীকার করেছেন।

দোষ স্বীকারের সময় কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়েন ডয়েল। বিপজ্জনক গাড়ি চালানো, হিংসাত্মক আচরণ, ১৭টি গুরুতর আঘাতের চেষ্টা ও ৩টি জখমের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। সাড়ে ছয় মাস আগের ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে ৬ মাসের টেডি ইভসন ও ৭৭ বছর বয়সী সুসান পাসে ছিলেন। অবিবেচক ও রাগান্বিত অবস্থায় গাড়ি চালান বলে ডয়েলের সাজা ঘোষণার সময় বিচারক অ্যান্ড্রু মেনারি কেসি জানিয়েছেন। ডয়েলকে বিচারক কেসি বলেন, ‘কোনো সুস্থ মানুষ কীভাবে এমন কাজ করতে পারে, সেটা কল্পনা করা কঠিন। পথচারীদের ভিড়ে এমন বেপরোয়া গাড়ি চালানোর বিষয়টি বুঝতেই পারছি না।’

২০১৯-২০ মৌসুমের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিভারপুল। তবে বিশ্বজুড়ে কোভিড অতিমারির কারণে শিরোপা উৎসব তখন তারা করতে পারেনি। পাঁচ বছর আগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসব এ বছরের ২৬ মে করতে চেয়েছিল লিভারপুল। অলরেডদের এই ভিক্টরি প্যারেড আকস্মিকভাবে বিষাদে পরিণত হয়। গাড়ি চালিয়ে ১৩৪ সমর্থককে আহত করেছিলেন ৫৪ বছর বয়সী ডয়েল। সেদিন বন্ধুদের নিতে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। একপর্যায়ে রেগে তাঁর ফোর্ড গ্যালাক্সি গাড়ি লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকদের ওপর উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

২০২৫-২৬ মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকায় লিভারপুল সাত নম্বরে অবস্থান করছে। ১৬ ম্যাচে ৮ জয়, ২ ড্র ও ৬ হারে ২৬ পয়েন্ট এখন অলরেডদের। চ্যাম্পিয়নস লিগেও তাদের অবস্থা ভালো নয়। ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে তারা।

সম্পর্কিত

২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৬১০ কোটি টাকা

কলকাতায় বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য মেসিকে দায়ী করলেন গাভাস্কার

তোপের মুখে বিশ্বকাপের টিকিটের দাম কমাল ফিফা

ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কারও জিতলেন দেম্বেলে

মেসির সফরে বিশৃঙ্খলা, পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী

ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার উঠছে কার হাতে

মেসি ভারতে আর কত দিন থাকবেন

মেসিকে বিশ্বকাপের টিকিট উপহার দিলেন জয় শাহ

পেছাল কিংস-মোহামেডান ম্যাচ

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা