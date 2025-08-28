হোম > খেলা > ফুটবল

নতুন মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে কে কোন গ্রুপে পড়বে তাহলে

২০২৪-২৫ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। ছবি: এএফপি

সবশেষ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের আয়োজন ছিল নতুন কাঠামোয়। প্রথমবারের মতো হওয়া ৩৬ দলের ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের এই টুর্নামেন্ট জিতেছে পিএসজি। নতুন মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হবে আসছে সেপ্টেম্বরে। গতকাল শেষ হয়েছে টুর্নামেন্টের বাছাইয়ের প্লে-অফ পর্ব। আজ লিগ পর্বের ড্র। কোথায়, কীভাবে হবে? উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ড্রর খুঁটিনাটি জেনে নেওয়া যাক—

মোনাকোতে হবে ড্র। বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে ড্র। টিএনটি স্পোর্টস ১ সরাসরি দেখাবে। চ্যানেলটির ইউটিউব প্ল্যাটফর্মেও ড্র অনুষ্ঠান সরাসরি দেখা যাবে। উয়েফার ওয়েবসাইটে দেখা যাবে ড্র অনুষ্ঠান।

লিগ পর্বে প্রতিটি দল আটটি দলের বিপক্ষে খেলবে। কোন দলের প্রতিপক্ষ হবে কোন আট দল, আজকের ড্র সেটিই নির্ধারণ করবে। উয়েফার কো-এফিশিয়েন্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে চারটি ভাগে ভাগ করা হবে দলগুলোকে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে পিএসজি থাকবে এক নম্বর পাত্রে।

কীভাবে হবে ড্র

  • প্রথম পট থেকে সবার আগে ম্যানুয়ালি একটা দলের নাম লেখা বল তোলা হবে। এরপর বিশেষায়িত সফটওয়্যার মুহূর্তেই জানিয়ে দেবে কোন আটটি দলের বিপক্ষে খেলবে ওই ক্লাব। কোনো দলের ‘হোম’ ‘অ্যাওয়ে’ ম্যাচও তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করবে সফটওয়্যার।
  • এভাবে প্রথম পটের ৯ দলের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা হবে। এরপর দ্বিতীয় পটের দলগুলোর নিজেদের পটের ও নিচের পটের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে। তৃতীয় পটের দলগুলো নিজেদের পটের ও নিচের পট থেকে প্রতিপক্ষ পাবে। আর চতুর্থ পটের দলগুলো পাবে নিজেদের পটে থাকা প্রতিপক্ষ।
  • প্রতিটি পটের দল প্রতিটি পট থেকে দুটি করে প্রতিপক্ষ পাবে।
  • একই দেশের একে অপরের বিপক্ষে পড়বে না।
  • কোনো দল একই দেশের সর্বোচ্চ দুটি দলকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে।

সরাসরি লিগ পর্বে যে ২৯ দল

ইংল্যান্ড: লিভারপুল, আর্সেনাল, ম্যানসিটি, চেলসি, টটেনহাম, নিউক্যাসল

স্পেন: বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, আতলেতিকো, বিলবাও, ভিয়ারিয়াল

ইতালি: নাপোলি, ইন্টার মিলান, আতালান্তা, জুভেন্তাস

জার্মানি: বায়ার্ন, লেভারকুসেন, এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট, ডর্টমুন্ড।

ফ্রান্স: পিএসজি, মার্শেই, মোনাকো

এ ছাড়া নেদারল্যান্ডস থেকে পিএসভি ও আয়াক্স, পর্তুগাল থেকে স্পোর্টিং সিপি, বেলজিয়াম থেকে ইউনিয়ন সাঁ-জিলোয়া, তুরস্ক থেকে গ্যালাতাসারাই, চেক প্রজাতন্ত্র থেকে স্লাভিয়া প্রাগ এবং গ্রিস থেকে অলিম্পিয়াকোস সরাসরি লিগ পর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছে। এই ২৯ দলের বাইরে বাছাইপর্ব থেকে উঠে আসবে ৭টি দল। যার তিনটি এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে—সাইপ্রাসের পাফোস এফসি, নরওয়ের বোডো/গ্লিমট, কাজাখস্তানের কাইরাত আলমাটি। বাকি চারটি দল গতকাল রাতে প্লে-অফে জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ নিশ্চিত করেছে। ১৬ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর হবে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ।

