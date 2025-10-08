কেন ফুটবল ছাড়তে চেয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার

চোটের কারণে ফুটবল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন অনেক প্রতিভাবান ফুটবলার। দারুণ সম্ভাবনা থাকার পরও ক্যারিয়ার থেমেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। সে তালিকার একজন হতে পারতেন এদের মিলিতাও। চোটের কারণে হতাশ হয়ে ফুটবল ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার।
২০২৩ সালের আগস্টে বাঁ হাঁটুর চোট নিয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে যান মিলিতাও। ২০২৪ সালের নভেম্বরে ফের চোটের কবলে পড়েন রক্ষণভাগের এই ফুটবলার। এই চোট কাটিয়ে গত জুনে মাঠে ফেরেন মিলিতাও। তার আগে দুইবার চোটের কারণে ৪৩৮ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হয় এই সেন্টার ব্যাককে। এই সময়ের মধ্যে তাকে ছাড়া ৯৪টি ম্যাচ খেলেছে রিয়াল।
দ্বিতীয়বার চোট পাওয়ার পর একটু বেশিই হতাশ হয়ে পড়েন মিলিতাও। হতাশা এতোটাই বেশি ছিল যে, আর ফুটবল চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাই ছিল না তাঁর। এমন দুঃসময়ে মিলিতাওয়ের পাশে দাঁড়ায় তাঁর পরিবারের। শেষ পর্যন্ত চোট কাটিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে মাঠে প্রত্যাবর্তন হয় মিলিতাওয়ের। দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য তাকে রেখেই দল দিয়েছেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি।
আগামী ১০ অক্টোবর সিউলে স্বাগতিক দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে ব্রাজিল। তার আগে আজ সেলেসাওদের প্রতিনিদি হয়ে সংবাদ সম্মেলেন আসেন মিলিতাও। নিজের বাজে সময় সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয়বার যখন চোট পেলাম তখন আমার মাথায় বিভিন্ন বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি এতোটাই বেশি হতাশ ছিলাম যে, ফুটবল ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। সে সময় পরিস্থিতি আমার জন্য কঠিন ছিল। এমন সময় আমার স্ত্রী ও মেয়েকে পাশে পেয়েছি। সতীর্থদের সহায়তাও ছিল। তাই আমি এখন খেলতে পারছি।’
মিলিতাও আরও বলেন, ‘চোট থেকে সেরে উঠা সহজ কিছু নয়। পরিবার ও সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হয়। বাড়িতে সাদারণ কাজেও অন্য কারও ওপর নির্ভর করতে হয়। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। আমি চোট কাটিয়ে উঠে এখন ফুটবলে ফিরতে পেরেছি।’