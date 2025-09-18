বসুন্ধরার দ্বিতীয় শিরোপা নাকি মোহামেডানের প্রতিশোধ

সাধারণত ম্যাচের আগের দিন হয়ে থাকে সংবাদ সম্মেলন। চ্যালেঞ্জ কাপের বেলায় দেখা গেল ব্যতিক্রম। বাফুফে বরং ম্যাচের দুই দিন আগে আয়োজন করল সংবাদ সম্মেলন। দুই দলের যাতায়াত সুবিধার্থে এমনটা করা।
একটি মাত্র ম্যাচ, তবে জিতলে মিলবে শিরোপার স্বাদ। সেই লক্ষ্যে কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে কাল বেলা আড়াইটায় মুখোমুখি হবে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও বসুন্ধরা কিংস। ম্যাচটির মাধ্যমে পর্দা উঠবে ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুমের।
ইংলিশ ফুটবলের কমিউনিটি শিল্ডের আদলে গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ও ফেডারেশন কাপের চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ কাপের আয়োজন করে বাফুফে। এবারও ধরে রেখেছে সেই ধারা। গত মৌসুমে মোহামেডানকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জেতে বসুন্ধরা। মোহামেডান এবার অবশ্য খেলতে নামছে প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে।
লিগে তৃতীয় হলেও গত মৌসুমে ফেডারেশন কাপ জেতে বসুন্ধরা। নতুন মৌসুমের জন্য প্রস্তুতিটা বেশ ভালোই হয়েছে তাদের বলা যায়। প্রতিকূলতার মধ্যেও সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহকে হারিয়ে নাম লিখিয়েছে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের মূল পর্বে। নতুন কোচ মারিও গোমেসও প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি দেখছেন না, ‘প্রস্তুতি ভালো। কোনো সমস্যা নাই, কেননা, আমাদের ছেলেরা জাতীয় দলে খেলার মধ্যে ছিল। রোববার থেকে আমরা সবাইকে নিয়ে অনুশীলন করছি। শুক্রবারের ম্যাচ নিয়ে আমরা প্রস্তুত। ফুটবলে, জয় পেলে আপনি সেরা, না জিতলে আপনি সেরা নন।’
কোচের সঙ্গে খেলোয়াড়দের রসায়ন জমে উঠেছে বলে মনে করেন বসুন্ধরা কিংস অধিনায়ক তপু বর্মণ। গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘কোচ একজন মানুষ হিসেবে... এবং তার মানসিকতা অনেক ভালো। খেলোয়াড়দের সাথে তার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরও ভালো হবে। তার ফুটবল দর্শন অন্য রকম, সেটা আগামী শুক্রবার আপনারা দেখতে পারবেন। তার অধীনে এটি আমাদের প্রথম অফিশিয়াল ম্যাচ। আমরা চেষ্টা করব, তাকে জয় উপহার দিতে।’
এবারের দলবদলে ইংলিশ ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের যুব দলে খেলা কিউবা মিচেলকে দলে ভিড়িয়ে চমক দেখায় বসুন্ধরা। শক্তিমত্তার বিচারে নিজেদের এগিয়ে রাখলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ আশা করছেন তপু, ‘আমাদের প্রাক্-মৌসুমের প্রস্তুতির কথা যদি বলেন, সে দিক থেকে বলব, আমরা সেটা করেছি। এ ছাড়া আমাদের খেলোয়াড়েরা জাতীয় দলে ছিল, অনূর্ধ্ব-২৩ দলে ছিল, এর আগে আমরা চ্যালেঞ্জ কাপ খেলেছি, ম্যাচ ফিটনেস বা কম্বিনেশনের দিক থেকে যদি বলেন, আমরা এগিয়ে আছি। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হবে। একটাই ফাইনাল, জিততেই হবে।’
জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ক্যাম্প থাকার কারণে পুরোদমে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পায়নি মোহামেডান। তারপরও আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছেন না কোচ আলফাজ আহমেদ, ‘যেহেতু চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই, তবে আমি দলটা পেয়েছি অল্প কিছু দিন। তারপরও আত্মবিশ্বাস আছে যে ফাইনালে আমরা শিরোপার জন্যই খেলব।’
একই প্রত্যয় মোহামেডানের নতুন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিঠুরও, ‘গতবার আমরা বসুন্ধরার কাছে হেরেছি। এবার আমরা চাই শিরোপা ফিরে পেতে।’