বার্সেলোনার সেই ঐতিহাসিক ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে

আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই চলছিল। অবশেষে সেটাই হচ্ছে সত্যি। বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল লা লিগা ম্যাচটি ২০ ডিসেম্বর হবে মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে। স্প্যানিশ লা লিগা কর্তৃপক্ষ গত রাতে সেটা নিশ্চিত করেছে।
মায়ামিতে গতকাল ‘ওয়ার্ল্ড সকার সামিট’ সম্মেলনে লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ আয়োজন নিয়ে কথা বলেছেন ইএসপিএনের সঙ্গে। তেবাস বলেন, ‘বার্সা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচটি মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে হবে। ম্যাচ আয়োজনের সব রকম প্রস্তুতি শেষের মতে। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ইতিহাসে বিদেশের মাঠে হতে যাওয়া প্রথম ম্যাচ এটি। এর আগে ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল) ও বাস্কেটবলের এনবিএ অনুসরণ করেছিল এমন পদ্ধতি।
মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে বার্সা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ আয়োজন লা লিগার জন্য ঐতিহাসিক হতে যাচ্ছে বলে মনে করেন তেবাস। লা লিগা সভাপতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এই ম্যাচ (বার্সা-ভিয়ারিয়াল) লা লিগার জন্য এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। লা লিগা ও স্প্যানিশ ফুটবল তাতে ভিন্ন এক পর্যায়ে চলে গেল। এতে কিছু চিন্তার বিষয় থাকবে ঠিকই। কিন্তু পুরো মৌসুমে ৩৮০ ম্যাচের মধ্যে এটা তো মাত্র এক ম্যাচ। লা লিগার লাখ লাখ ভক্ত আছেন সারা বিশ্বে। অনেকের যেমন প্রিয় দলকে একবারের জন্য হলেও মাঠে দেখার স্বপ্ন থাকে, এই ম্যাচটা যে তেমনই।’
লা লিগার এমন সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট স্প্যানিশ ফুটবলারদের সংগঠন এএফই। এক বিবৃতিতে এএফই বলেছে, ‘দেশের বাইরে লিগের ম্যাচ আয়োজন খেলাধুলার কাঠামোগত জিনিসের ওপর প্রভাব ফেলে। এ ধরনের কোনো উদ্যোগের আগে সবার, বিশেষ করে সম্মতি প্রয়োজন খেলোয়াড়দের।’ লা লিগা, বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের সঙ্গে শিগগিরই বৈঠক করবে এএফই।
বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ মায়ামিতে আয়োজন নিয়ে আগে তৈরি হয়েছিল জটিলতা। কারণ, হার্ডরক স্টেডিয়ামে ২১ ডিসেম্বর এনএফএলের দল মায়ামি ডলফিনস খেলতে নামবে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে। এবার বার্সা-ভিয়ারিয়াল এগিয়ে ২০ ডিসেম্বর আনা হয়েছে। হার্ডরক স্টেডিয়ামেই ২০২৪ কোপা আমেরিকার ফাইনাল হয়েছিল। কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১৬তম কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা।