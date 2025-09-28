হোম > খেলা > ফুটবল

জাতীয় দলে ফিরলেন হামজা-শমিত, নতুন মুখ জায়ান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় দলে ফিরলেন হামজা চৌধুরী ও শমিত সোম। ছবি: বাফুফে

নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের দলে রাখা হয়েছিল হামজা চৌধুরীকে। শেষ মুহূর্তে চোটের কারণে ছিটকে যান তিনি। ৯ ও ১৪ অক্টোবর হংকং বিপক্ষে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের দলে অবশ্য ঠিকই আছেন এই মিডফিল্ডার। একই সঙ্গে রাখা হয়েছে কানাডা প্রবাসী শমিত শোমকেও। দলে নতুন মুখ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জায়ান আহমেদ।

ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স দিয়ে সেখানে আলো ছড়ান জায়ান। গতি ও রক্ষণশৈলি দিয়ে প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের বোতলবন্দী করে রেখেছিলেন এই লেফটব্যাক। টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশি ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের হয়ে অনুশীলন করছেন জায়ান। যদিও মধ্যবর্তী দলবদলের আগে বসুন্ধরার হয়ে খেলার সুযোগ নেই তাঁর।

২৮ জনের প্রাথমিক দলে বসুন্ধরারই সর্বোচ্চ ১২ ফুটবলার রয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫ জন করে আছে আবাহনী লিমিটেড ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। কাল থেকে শুরু হবে জাতীয় দলের ক্যাম্প। হামজা ৬ অক্টোবর ও শমিত শোম ক্যাম্পে যোগ দেবেন ৭ অক্টোবর। ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। ১৪ অক্টোবরের ম্যাচটি খেলতে হবে হংকংয়ের মাঠে। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে আছে বাংলাদেশ।

