নেইমারকে পাল্টা জবাব দিলেন আনচেলত্তি

নেইমার-কার্লো আনচেলত্তির মধ্যে যুদ্ধ যেন থামার নয়। কখনো নেইমার বিস্ফোরক মন্তব্য করছেন। বিপরীতে পাল্টা জবাব দিতে মোটেও পিছপা হচ্ছেন না ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা নিয়েই মূলত দুই পক্ষের মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব।
প্রায় ২৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নেইমারের। কিন্তু ২৫ আগস্ট ২৫ জনের দল ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) ঘোষণা করলে সেখানে নেইমারের নাম পাওয়া যায়নি। তাঁর বাদ পড়ার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল চোটের কথা। তবে দল ঘোষণার এক সপ্তাহ পর নেইমার জানালেন, চোটে পড়লে তো তিনি সান্তোসের হয়ে খেলতে পারতেন না। ব্রাজিল ফরোয়ার্ড পরশু বাংলাদেশ সময় অনুষ্ঠিত ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে।
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল সাড়ে ৬টায় শুরু হবে ব্রাজিল-চিলি ম্যাচ। এই ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে কোচ আনচেলত্তিকে ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে নেইমারের বাদ পড়া নিয়ে। ব্রাজিল কোচ বলেন, ‘নেইমারের কৌশলগত ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। প্রত্যেক দিন ও প্রত্যেক ম্যাচে আমরা যা দেখি, তা হলো ফিটনেস। শুধু তার জন্য না। সবার জন্যই একই নিয়ম।’
সেপ্টেম্বরের বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের দলে আলিসনসহ আছেন আরও দুই গোলরক্ষক বেন্তো ও উগো সোসা। আক্রমণভাগে রাফিনিয়া, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, ম্যাথাউস কুনিয়া, রিচার্লিসনরা আছেন। মাঝমাঠ সামলাবেন জোয়েলিংটন-লুকাস পাকেতার মতো তারকারা। নেইমার যদি নাও থাকেন, তাহলে যে ব্রাজিলের ফরোয়ার্ডের অভাব এমনটা নয়। আনচেলত্তির মতে বিশ্বকাপে খেলার মতো দল বানাতে ব্রাজিলের কোনো সমস্যা হবে না। ব্রাজিল কোচ বলেন, ‘ব্রাজিলে প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। বিশ্বকাপে খেলার মতো ৭০ জন ফুটবলার ব্রাজিলের আছে বলে মনে করি।’
চোটের সঙ্গে লড়তে লড়তে গত দুই বছর নেইমার বেশ ক্লান্ত। এ কারণে ২০২৩ সালের আগস্টে আল হিলালে দুই বছরের চুক্তিতে গেলেও এ বছরের জানুয়ারিতে তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে সৌদি ক্লাবটি। শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরেও বারবার চোটে আক্রান্ত হয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। ২৪ ও ৩১ আগস্ট সান্তোস নিজেদের সর্বশেষ দুই ম্যাচ খেলেছে বাহিয়া ও ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে। সেই দুই ম্যাচের মধ্যে বাহিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে হলুদ কার্ডের নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারেননি নেইমার। পরশু ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে খেলার পর নেইমার আকার-ইঙ্গিতে কোচ আনচেলত্তির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ব্রাজিল ফরোয়ার্ড বলেছিলেন, ‘মাংসপেশিতে সামান্য একটু সমস্যা ছিল। তবে সেটা মারাত্মক নয়।’
ব্রাজিলও ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে এরই মধ্যে উঠে গেছে। আগামীকাল ব্রাজিল-চিলি ম্যাচটি হবে মারাকানায়। মিউনিসিপাল এল আলতো স্টেডিয়ামে পরবর্তী ১০ সেপ্টেম্বর ব্রাজিল। সেদিন বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ব্রাজিল-বলিভিয়া ম্যাচ। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নেইমারের ব্রাজিল ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে। ইকুয়েডরের পয়েন্ট ২৫ হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তারা দুইয়ে। ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্জেন্টিনা। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে।