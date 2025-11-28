এক ম্যাচে ১৭ লাল কার্ড, হাসপাতালে ১

ফুটবল নয়, রিয়াল অরুরো-ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ ম্যাচের দ্বিতীয় লেগের কোপা বলিভিয়া কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ দেখে মনে হতে পারে কোনো অ্যাকশন মুভির মঞ্চায়ন হচ্ছে। ১৭টা লাল কার্ড দেখাতে হয়েছে রেফারিকে। অবস্থা এতটা বেগতিক পর্যায়ে চলে যায় যে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে পিপার স্প্রে, টিয়ার গ্যাস ছুড়তে হয়েছে। হাসপাতালে এক জনকে ভর্তি করতে হয়েছে।
কোপা বলিভিয়া কোয়ার্টার ফাইনালের রিয়াল অরুরো-ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ ম্যাচের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ হয়েছে ২৫ নভেম্বর। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই হট্টগোল শুরু। সামাজিক মাধ্যমে এই রণক্ষেত্রের ঘটনা ভাইরাল হয়ে যায়। কথা কাটাকাটির জেরে দুই দলের ফুটবলারনা একে অন্যের ওপর হামলা করা শুরু করেন। ব্লুমিং কোচ মরিসিও সোরিয়া বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতি এরপর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘুষি, লাথি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে থাকে দুই দলের খেলোয়াড়, কোচ ও কোচিং স্টাফের কর্মকর্তাদের মধ্যে। উত্তপ্ত পরিস্থিতির একটি ঘটনা টেলিভিশন সম্প্রচারের সময় আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ব্লুমিংয়ের কোচিং স্টাফ ও রিয়াল অরুরোর কোচ মার্সেলো রোবলেদোর হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে ও তখন ধাক্কা খেয়ে ঘাসের ওপর পড়ে যান রোবলেদো।
উত্তপ্ত পরিস্থিতির এক ঘণ্টা পর ম্যাচ রেফারির প্রাথমিক রিপোর্টে ১৭ জনকে লাল কার্ড দেওয়ার কথা জানা যায়। তাঁদের মধ্যে ১০ জন ব্লুমিং সান্তা ক্রুজের ও অপর ৭ জন রিয়াল অরুরো দলের। সান্তা ক্রুজের কোচ সরিয়া, চিকিৎসক হেনরি সিয়াস, সহকারী কোচ হোসে লুইস ভাসা, গ্যাব্রিয়েল ভালভার্দে, রিচেট গোমেজ, ফ্রাঙ্কো পোজ, সিজার রোমেরো, হেক্টর সুয়ারেজ, রবার্তো কার্লোস মেলগার, সিজার মেনাকো লাল কার্ড দেখেছেন। রিয়াল অরুরোর লাল কার্ড দেখা সাত জন হলেন কোচ রোবলেদো, সহকারী কোচ ইভান সালিনাস, রাউল গোমেজ, হুলিও ভিলা, ইয়ের্কো ভ্যালেজোস, এদুয়ার্দো আলভারেজ এবং রুবেন পোকেচক। বলিভিয়ার এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হট্টগোলের সময় রোবলেদো ঘাড়ে ও মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সেই সময় ব্লুমিং সান্তা ক্রুজের এক কর্মকর্তার চোয়াল ভেঙে গেছে।
হট্টগোলের ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ-রিয়াল অরুরো কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ব্লুমিং ফরোয়ার্ড সেজার মেনাকো ম্যাচের শুরুতে একবার হলুদ কার্ড দেখেছেন বাজে ভাষায় কথা বলার কারণে। ২৩ মিনিটে হুলিও ভিলার গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল অরুরো। এরপর ৬১ ও ৬৫ মিনিটে জোড়া গোল করে ব্লুমিংকে এগিয়ে নেন পোজ। ৮৪ মিনিটে জেবালোসের গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল অরুরো। মেনাকো জোড়া হলুদ কার্ডের কারণে ৭৭ মিনিটের সময় লাল কার্ড পেয়ে যান। বাকি ১৬ জন লাল কার্ড দেখেছেন ৯০ মিনিট পেরিয়ে অতিরিক্ত ১১ মিনিটে খেলা গড়ানোর পর।