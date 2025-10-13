হোম > খেলা > ফুটবল

পঞ্চমবার বিশ্বকাপে ঘানা, আরও ২৭ দলের অপেক্ষা

বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে কমোরোসকে ১–০ গোলে হারিয়েছে দ্য ব্ল্যাক স্টার্সরা। ছবি: এক্স

আরও একবার বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ঘানা। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে ‘আই’ গ্রুপের সেরা হয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ‘দ্য ব্ল্যাক স্টার্স’ হিসেবে পরিচিত দলটি। ১০ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ২৫ পয়েন্ট।

২১তম দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করল ঘানা। ৪৮ দল নিয়ে আগামী বছরের জুনে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডাতে বিশ্বকাপ শুরু হবে। যেখানে জায়গা পাওয়ার অপেক্ষায় আরও ২৭ দল।

বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে কমোরোসকে ১–০ গোলে হারিয়েছে ঘানা। হারলেও বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত ছিল আফ্রিকান দলটির। কমোরোসের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই অন্য ম্যাচের ফল পক্ষে আসায় পুরোপুরি নির্ভার ছিল ঘানা। গ্রুপে পর্বের অপর ম্যাচে মাদাগাস্কারকে ৪–১ গোলে হারায় মালি। কিন্তু বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার খুশির দিনটা জয় দিয়েই রাঙিয়েছে ঘানা।

আকরা স্পোর্টস স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে ভালো ফুটবল উপহার দিতে পারেনি ঘানা। এলোমেলো ফুটবলে গ্যালারি ভর্তি দর্শকদের হতাশ করেছে স্বাগতিকরা। খোলস পাল্টাতেও বেশি সময় লাগেনি তাদের। বিরতি থেকে ফেরার ২ মিনিটের মাথায় ঘানার হয়ে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন মোহামেদ কুদুস। সতীর্থ থমাস পার্টের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে জালে জড়ান টটেনহাম হটস্পারের এই উইঙ্গার। ম্যাচের বাকি সময়ে আর গোলটার শোধ দিতে পারেনি কমোরোস। মুখোমুখি আগের দুই দেখায় ঘানাকে হারিয়েছিল তারা। বিশ্বকাপ নিশ্চিত হওয়ার দিন ঘুরে দাঁড়াল ঘানা।

এ নিয়ে নিজেদের ইতিহাসে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা করে নিলো ঘানা। ২০০৬ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলার যোগ্যতা অর্জন করে আফ্রিকান দলটি। এরপর অংশ নেয় ২০১০,২০১৪ ও সবশেষ ২০২২ বিশ্বকাপে। ২০১০ আফ্রিকা বিশ্বকাপের শেষ আটে খেলে তারা। যেটা এখন পর্যন্ত বিশ্বমঞ্চে ঘানার সেরা সাফল্য।

