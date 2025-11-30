চীনের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

সুযোগ ছিল ২০ বছরের অপেক্ষা ঘোচানোর। কিন্তু গোলাম রব্বানী ছোটনের দল পাত্তাই পেল না। চীনের কাছে ৪-০ গোলে হেরে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের মূলপর্বের খেলার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে গেল বাংলাদেশের জন্য।
বাছাইপর্বে আগে টানা ৪ ম্যাচ জিতে আজ চীনের বিপক্ষে অঘোষিত ফাইনালে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। চীনের তংলিয়াং লং স্টেডিয়ামে অষ্টম মিনিটে গোলকিপার আলিফ রহমানের ভুলে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। নিজেদের অর্ধ থেকে উড়িয়ে মারেন চীনের ডিফেন্ডার জিন ইউচেন। কুয়াং ঝাওলি পেছন থেকে দৌড়ে এসে ব্যাক পাস দিতে চাইলে ইকরামুলের পায়ে লেগে বল গতি পরিবর্তন হয়, বলের লাইনে থেকে অবশ্য ধরার অপেক্ষায় ছিলেন আলিফ। তবে নিচু বল তিনি ধরার আগেই পেছন থেকে এসে বল জালে পাঠিয়ে দেন চীনের ফরোয়ার্ড শুয়াই ওয়েহাও।
১৮ মিনিটে মাঝ মাঠ থেকে কয়েকজনেক কাটিয়ে একাই বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ইহসান হাবিব রিদুয়ান। তবে এই ডিফেন্ডারের বা পায়ের জোড়ালো শট বা দিকে ঝাপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেন চীনের গোলকিপার কিন জিনিউ।
২৫ মিনিটে অল্পের জন্য বিপদ ঘটেনি। বাংলাদেশের রক্ষণ চিঁড়ে বেরিয়ে পরা বল পায়ে নিয়ে কয়েকজনকে কাটান শুয়াই ওয়েহাও। বক্সে জটলার মধ্য থেকে শেষে এই ফরোয়ার্ডের নেওয়া নিচু শটে বল বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে।
৩৮ মিনিটে আরও একবার বাংলাদেশের ভুলে লিড দ্বিগুণ করে চীন। নিজেদের বক্সের সামনে বল পায়ে কাকে দেবেন করতে করতে ব্যাক পাস দিয়ে বসেন দূরে থাকা গোলকিপার আলিফের কাছে। সেই বল ক্লিয়ার করার আগেই ছো মেরে জালে পাঠিয়ে দেন চীনের শুয়াই ওয়েহাও।
বিরতির পর দ্রুতই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় চীন। ডান দিকের কর্নারের কাছ থেকে আসা লং বলে মাথা ছুঁয়ে ম্যাচে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ফরোয়ার্ড শুয়াই ওয়েহাও। গোলমুখের সামনে বাংলাদেশের তিন ডিফেন্ডার পারেননি তাঁকে রুখতে। শেষ দিকে ঝাও সংইউয়ান কাঁপান জাল।
এনিয়ে ১৭বার মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেল চীন। দুবার পেয়েছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ। সেই তুলনায় বাংলাদেশ মূলপর্বে খেলেছে ৬ বার। ২০০৬ সালের পর থেকে আর পেরোতে পারেনি বাছাইয়ের বাধা।