এআইইউবি চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জিতল ডর্টমুন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফাইনালে টাইব্রেকারে বার্সাকে হারিয়েছে ডর্টমুন্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদশ (এআইইউবি) চ্যাম্পিয়নস লিগ (এসিএল) ২০২৫-এর শিরোপা জিতেছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগকে (এফএসটি) নিয়ে গঠিত বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ফাইনালে গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) টাইব্রেকারে কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ (এফএএসএস) নিয়ে গঠিত বার্সেলোনাকে ৬–৫ গোলে হারায় তারা।

এর আগে ম্যাচের নির্ধারিত সময় শেষে সমতায় ছিল ডর্টমুন্ড ও বার্সা। কিন্তু ভাগ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ডর্টমুন্ডের সঙ্গে পেরে উঠেনি স্প্যানিশ জায়ান্টদের নাম নিয়ে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ। তাদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন লিগের শিরোপা নিজেদের করে নেয় সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ।

টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থান অর্জন করে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। এই দলটি এফবিএ বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত। ‘ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড’ জিতেছে এফএসটি বিভাগ নিয়ে গঠিত রিয়াল সোসিয়েদাদ। নারী শিক্ষার্থীদের ম্যাচে ইন্টার মায়ামি রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে জয়লাভ করে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এআইইউবি-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান মিসেস নাদিয়া আনোয়ার। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মো. সাইফুল ইসলাম, ভাইস-চ্যান্সেলর, এআইইউবি; প্রফেসর ড. আবদুর রহমান, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, এআইইউবি; ড. জাহিদুল ইসলাম খান, রেজিস্ট্রার, এআইইউবি; প্রফেসর ড. মানজুর এইচ. খান, প্রক্টর, এআইইউবি; মেজর (অব.) ফাইয-উল-বারী রাজন, ডেপুটি ডিরেক্টর, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন; এবং মি. আবু মিয়া আকন্দ তুহিন, হেড অব পাবলিক রিলেশনস।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মো. জয়নাল আবেদীন, কো-অর্ডিনেটর, অফিস অব স্পোর্টস, এআইইউবি। এআইইউবি চ্যাম্পিয়নস লিগ (এসিএল) ২০২৫-এর আয়োজন করে অফিস অব স্পোর্টস এবং সহযোগিতায় ছিল অফিস অব স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স।

