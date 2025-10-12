কার্ড-ফাউলের ছড়াছড়ির ম্যাচ জিতে সেমিতে আর্জেন্টিনা

ম্যাচ তো নয়, যেন যুদ্ধ—আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ দেখে এমনটা মনে হতেই পারে। কারণ, ম্যাচ বাদ দিয়ে ফুটবলাররা শারীরিক প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে থাকা জালাল জায়েদকে বারবার কার্ড বের করতে হয়েছে।
সান্তিয়াগোর জুলিও মার্তিনেজ প্রাদানোস স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে হয়েছে আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো। কার্ড ও ফাউলে ভরপুর এই ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে আর্জেন্টিনা। ২-০ গোলে জিতে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে আলবিসেলেস্তেরা। দুই অর্ধেই একটি করে গোল করেছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচে ১০ হলুদ কার্ড ও ২ লাল কার্ড বের করতে হয়েছে জালালকে। দুটি লাল কার্ডই দেখেছে মেক্সিকো।
কোয়ার্টার ফাইনালে ৯ মিনিটেই প্রথম গোলের দেখা পায় আর্জেন্টিনা। মেক্সিকোর গোলরক্ষক এমানুয়েল ওচোয়ার ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড মাহের কারিজো। ১৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ডের এবারের বিশ্বকাপে এটা তৃতীয় গোল। মেক্সিকোর বিপক্ষে ম্যাচে দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় ৫৬ মিনিটে। মাতেও সিলভেত্তি বুলেট গতির শটে আর্জেন্টিনাকে ২-০ গোলে এগিয়ে নেন। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন হুয়ান মানুয়েল ভিলালবা। ২৮ মিনিটে ভ্যালেন্তে পিয়েরানির বদলে মাঠে নামেন ভিলালভা। এদিকে গোলদাতা সিলভেত্তি শুরুর একাদশে ছিলেন না। ৪৬ মিনিটে আলেহো সারকোর পরিবর্তে মাঠে নামেন সিলভেত্তি।
২-০ গোলে জিতে আর্জেন্টিনা কেটেছে সেমিফাইনালের টিকিট। তবে শেষ মুহূর্তে এসে বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন আর্জেন্টিনা-মেক্সিকোর ফুটবলাররা। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন দিয়েগো ওচোয়া। তিনি লাল কার্ড দেখেছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড সিলভেত্তির গলা চেপে ধরার কারণে। আরেক মেক্সিকান তাহিয়াল জিমেনেজ অতিরিক্ত ৭ মিনিটে দেখেছেন লাল কার্ড। ম্যাচে হয়েছে ৩৭ ফাউল। যার মধ্যে আর্জেন্টিনা করেছে ২০ ফাউল ও মেক্সিকো করেছে ১৭ ফাউল। মেক্সিকোর চেয়ে আর্জেন্টিনা বেশি হলুদ কার্ড দেখেছে। ৬ ও ৪ হলুদ কার্ড দেখেছে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো।
সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা খেলবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে। ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় সেমিতে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়া। স্পেনকে গত রাতে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ৩-২ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া। আজ রাত ২টায় শুরু হবে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের আরেক কোয়ার্টার ফাইনাল যুক্তরাষ্ট্র-মরক্কো ম্যাচ। আগামীকাল ভোরে শেষ আটের ম্যাচে মুখোমুখি হবে নরওয়ে-ফ্রান্স।