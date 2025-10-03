ইয়ামালকে নিয়ে স্পেনকে দুঃসংবাদ দিল বার্সা

লামিনে ইয়ামালকে রেখে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যের দল দিয়েছিলেন স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্ত। যদিও দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর তাদের দুঃসংবাদ দিল বার্সেলোনা।
পিএসজির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচের পর ফের কুঁচকির চোটে পড়েছেন ইয়ামাল। এজন্য দুই থেকে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে। বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে লা লিগার শীর্ষ ক্লাবটি। অর্থাৎ দলে রাখলেও ইয়ামালকে ছাড়াই জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে খেলতে হবে স্পেনকে।
গত মাসে বুলগেরিয়া ও তুরস্কের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলেছে স্পেন। কুঁচকির চোট থাকার পরও সে ম্যাচ দুটির জন্য ইয়ামালকে দলে রেখেছিলেন ফুয়েন্তে। দুটি ম্যাচেই খেলিয়েছেন লম্বা সময় ধরে। তাতে চোট সমস্যা বেড়ে যায় ১৮ বছর বয়সী ফুটবলারের। এজন্য বার্সার হয়ে চারটি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি।
বিষয়টি নিয়ে বার্সা কোচ ফ্লিকের দাবি ছিল, চোটাক্রান্ত ইয়ামালের যত্ন করেনি স্পেন। উল্টো মাঠে নামিয়ে ভুল করেছে তারা। যেটা ইয়ামালের মাঠে ফেরার অপেক্ষা বাড়িয়েছে। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দেন ফুয়েন্তে। এক মাসের ব্যবধানে ফের ইয়ামালকে দলে ডাকলেও কোনো লাভ হলো না এই কোচের।
আগের স্কোয়াডের অধিনায়ক আলভারো মোরাতাকে বাদ দিয়ে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছেন ফুয়েন্তে। চোট না থাকার পরও মোরাতা দলে না থাকায় কিছুটা সমালোচনার মুখেও পড়েছেন স্পেনের ক্লাসের প্রধান শিক্ষক। চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি গাভি, ফেরমিন লোপেজ, দানি কারভাহাল ও নিকো উইলিয়ামসকে।
আগামী ১২ অক্টোবর জর্জিয়ার বিপক্ষে খেলবে স্পেন। ১৫ অক্টোবর তাদের প্রতিপক্ষ বুলগেরিয়া। দুটি ম্যাচই নিজেদের মাঠে খেলবে একবারের চ্যাম্পিয়নরা। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে ‘ই’ গ্রুপের শীর্ষে আছে স্পেন। দুই ম্যাচে শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। সমান ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আছে জর্জিয়া ও তুর্কি। এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি বুলগেরিয়া। টেবিলের তলানীতে অবস্থান তাদের।
জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য স্পেনের স্কোয়াড:
গোলরক্ষক: উনাই সিমন, ডেভিড রায়া, অ্যালেক্স রেমিরো।
ডিফেন্ডার: পেদ্রো পোরো, মার্কোস লোরেন্তে, দিন হাউসেন, লে নর্মান্দ, কুবারসি, ভিভিয়ান, কুকুরেয়া, গ্রিমান্দো।
মিডফিল্ডার: জুবিমেন্দি, রদ্রিগো, পেদ্রি, মিকেল মেরিনো, অ্যালেক্স গার্সিয়া, বেনা, দানি ওলমো, ব্যারিওস।
ফরোয়ার্ড: লামিনে ইয়ামাল, ওয়ারজাবাল, ফেররান তরেস, দি ফ্রুটোস, সামু, ইয়েরেমি পিনো, জেসুস রদ্রিগেজ।