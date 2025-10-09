হংকং ম্যাচে কী ছক সাজিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ

হাভিয়ের কাবরেরা দায়িত্ব নেওয়ার পর কোনো ম্যাচের আগে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ নিয়ে ধারণা করা সবচেয়ে কঠিন কাজের একটি বলা যায়। বেশির ভাগ সময় রুদ্ধদ্বার অনুশীলন করেছেন তিনি। সংবাদকর্মীদের থাকতে দেননি ১৫ মিনিটের বেশি। এশিয়ান কাপে বাছাইয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে কেমন ছক কষবেন তিনি, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনাকল্পনা।
গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারের ম্যাচে শুরুতে ৪-২-৩-১ ফরমেশন সাজিয়েছিলেন কাবরেরা। রক্ষণে এবার তপু বর্মণকে নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। চোট নিয়ে জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন তিনি। গতকাল অনুশীলন করেছেন পুরোপুরি। কিন্তু একাদশে থাকবেন কি না, আজ জানা যাবে। না থাকলে তারিক কাজীর সঙ্গে সেন্টারব্যাক হিসেবে থাকবেন শাকিল আহাদ তপু। দুই ভাই সাদ উদ্দিন ও তাজ উদ্দিন ফুলব্যাক হিসেবে থাকার সম্ভাবনা প্রবল।
হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে হামজা চৌধুরীর সঙ্গে জুটি বাঁধার কথা মোহাম্মদ হৃদয়ের। জামাল ভূঁইয়াকে হৃদয়ের জায়গায় খেলানো সমর্থকদের চাওয়া সেই কবে থেকে। ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচে জমেও উঠেছিল সেই রসায়ন। তবু ভারতের মতো সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলাননি কাবরেরা। গতকালও সংবাদ সম্মেলনে জামালকে পাশে বসিয়ে কোচ বললেন, ‘জামাল খেলুক বা না খেলুক, সে অধিনায়ক। এটা শতভাগ নিশ্চিত।’
জামালের খেলার ইচ্ছা থাকলেও তিনি বলটা ছেড়ে দেন কোচের কোর্টে। কানাডা-প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোমের ডানে মোরসালিন শেখ কিংবা কাজেম শাহ। আর লেফট উইংয়ে থাকছেন ফাহামিদুল ইসলাম। উইং বদলে ফাহামিদুলকে ফলস নাইন হিসেবেও দেখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাকিব খেলবেন তাঁর স্বভাবজাত পজিশন রাইট উইংয়ে। গোলবারে যথারীতি মিতুল মারমার ওপরই ভরসা থাকবে।
জায়ান আহমেদকে খেলিয়ে কোনো চমক কি দেখাবেন কাবরেরা—সেই প্রশ্নও এসেছে। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে লেফটব্যাক পজিশনে আলোই ছড়িয়েছেন ২১ বছর বয়সী এই ফুটবলার। হংকং ম্যাচে জায়ান খেললে লেফট উইং দিয়ে ক্রস করানোর দায়িত্বটা তাঁর কাঁধেই থাকবে। কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন কাবরেরাও, ‘জায়ান ভালো করছে। এখানেও সে খুব মনোযোগী। সে প্রমাণ করতে চাইছে যে সে আমাদের মানের খেলোয়াড়। দেখা যাক কাল কী হয়।’
বাংলাদেশের হয়ে সাফল্য বলতে তেমন কিছু নেই কাবরেরার। আজ তাঁর কাছে বড় পরীক্ষার পাশাপাশি বড় বার্তা রাখার চ্যালেঞ্জও, ‘(জিতলে) শুধু আমার না, পুরো দলের পক্ষ থেকে একটা বড় বার্তা হবে। আমাদের মান আছে, মানসিকতা আছে, বিশ্বাস আছে। সিঙ্গাপুরের মতো ঘটনার (হারের) পরেও যদি জিতি, সেটা আমাদের মানসিকভাবে অনেক সহায়তা করবে।’ বিশ্বাসের মন্ত্র নিয়ে কাবরেরা সফল হতে পারবেন তো?