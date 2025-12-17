কলকাতায় বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য মেসিকে দায়ী করলেন গাভাস্কার

ভারত সফরে ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসা পেয়ে মুগ্ধ লিওনেল মেসি। শচীন টেন্ডুলকারের কাছ থেকে ১০ নম্বর জার্সি, আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর কাছ থেকে বিশ্বকাপের টিকিট—কী পাননি মেসি! কিন্তু ঘুরেফিরে বারবার আসছে মেসির কলকাতা পর্বের ঘটনা। নানা বিশৃঙ্খলায় পশ্চিমবঙ্গের ভক্ত-সমর্থকেরা আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেননি।
মেসির ভারতে কদিন আগে শেষ হওয়া সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন রদ্রিগো দি পল ও লুইস সুয়ারেজ। ১৩ ডিসেম্বর সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে ভক্ত-সমর্থকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে চেয়ার-বোতল ছুড়ে ফেলেন। পুরো স্টেডিয়াম তখন রণক্ষেত্র হয়ে যায়। মেসির কলকাতা পর্বে বাজে এই অবস্থার জন্য অভিযোগের আঙুল আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির দিকে তুলেছেন সুনীল গাভাস্কার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্পোর্টস্টারে এক কলামে গাভাস্কার লিখেছেন, ‘কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে কদিন আগে এক ঘটনা ঘটেছে। আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা মেসি যত সময় থাকার কথা বলেছিলেন, তার চেয়ে কম সময় থেকেছে। এই ঘটনায় সবাইকে দোষারোপ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর যদি স্টেডিয়ামে থাকার জন্য এক ঘণ্টা বরাদ্দ থাকে আর নির্ধারিত সময়ের আগে চলে যায়, তাহলে যাঁরা প্রচুর টাকা খরচ করে টিকিট কিনেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে মূল দোষী সে (মেসি) ও তাঁর সফরসঙ্গীরা।’
লিওনেল মেসিকে ভারতে নিয়ে আসার পেছনে মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত পড়েছেন তোপের মুখে। কলকাতা পর্বে ঠিকমতো আয়োজন করা যায়নি দেখে আয়োজককে বিমানবন্দর থেকে আটক করে পুলিশ। মেসির মতো বড় তারকাকে কলকাতায় নিয়ে এলেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত আয়োজন ছিল না বলেই আয়োজনের প্রস্তুতি ভেস্তে গেছে। সরাসরি না বললেও গাভাস্কার হয়তো তাঁর কলামে শতদ্রুর কথাই বলতে চেয়েছেন। স্পোর্টস্টারে ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন, শুধু তিনিই নন। সমালোচনার শিকার হয়েছেন সবাই। তাকে (মেসি) রাজনীতিবিদ ও ভিআইপিরা ঘিরে রেখেছিলেন। সে বা তার সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কোনো হুমকি তো ছিল না।’
কলকাতা পর্ব বাদ দিলে হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লিতে মেসিকে দারুণভাবে বরণ করা হয়েছে। জয় শাহর কাছ থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের টিকিট, ক্রিকেট ব্যাট, ভারতীয় দলের জার্সি পরশু দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে পেয়েছেন। ব্যাট, ভারতীয় দলের জার্সি দি পল-সুয়ারেজকেও দেওয়া হয়েছে। মেসি সেদিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বলেছিলেন, ‘আপনারা এই কদিনে যা করেছেন, সত্যি বলতে অসাধারণ। অসংখ্য ধন্যবাদ। কোনো না কোনো দিন অবশ্যই ফিরব। হয়তো একটা ম্যাচ খেলা হবে। তবে অবশ্যই ফিরছি। অসংখ্য ধন্যবাদ।’
দিল্লি পর্ব শেষ করে পরশু রাতেই মেসি, সুয়ারেজ, দি পল গিয়েছিলেন গুজরাটের জামনগরে অনন্ত আম্বানির বাড়িতে। ভারতের এই বিখ্যাত শিল্পপতির বাড়িতে নৈশভোজও করেন তাঁরা (মেসি, সুয়ারেজ, দি পল) তিনি। বনতারায় আম্বানির বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে মেসি ঘুরতে যাবেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে।