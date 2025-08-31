হোম > খেলা > ফুটবল

একটি জয়ের জন্য ৪৩ বছরের অপেক্ষা

ক্রীড়া ডেস্ক    

গোলের পর রেক্সহাম ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: সংগৃহীত

ওয়েলসের প্রথম ক্লাব তারা, ফুটবল ইতিহাসের তৃতীয় পেশাদার ক্লাব হিসেবেও রয়েছে খ্যাতি। ইতিহাসটা তাই ১৬০ বছর পুরোনো। অর্জনের দিক থেকে যদিও অতোটা সমৃদ্ধ নয়। তবে পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখছে রেক্সহাম। ইংলিশ ফুটবলের ইতিহাসে টানা তিন মৌসুমে প্রমোশন পেয়ে এবার খেলছে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে। ৪৩ বছর পর লিগটিতে পেল প্রথম জয়ের দেখাও।

ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরে গতকাল মিলওয়ালকে ২-০ গোলে হারিয়েছেন রেক্সহাম। ১৯৮১-৮২ মৌসুমের পর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে সবশেষ জয় পেয়েছিল তারা। তিন মৌসুম আগেও ক্লাবটি খেলেছিল পঞ্চম স্তরে। জয়ের পর কোচ ফিল পার্কিনসন বলেন, ‘আজ (গতকাল) আমরা দৃঢ়তা ও লড়াকু মানসিকতা দেখিয়েছি। সেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভালো ফল পাওয়ার জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়কে নিজের সেরাটা দিতে হবে।

দ্য ডেন স্টেডিয়ামে ৫৮ মিনিটে কিয়েফার মুরের গোলে এগিয়ে যায় রেক্সহাম। এরপর যোগ করা সময়ের ১৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লুইস ও’ব্রায়েন।

এই জয়ের পর ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৫ নম্বরে আছে রেক্সহাম। লিগ কাপেও দারুণ ছন্দে আছে তারা। গত মঙ্গলবার প্রেস্টনকে দ্বিতীয় রাউন্ডে হারিয়েছে ৩-২ গোলে।

সম্পর্কিত

ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে রিয়ালের তিনে তিন

­­শক্তিশালী পাইপলাইন গড়ায় চোখ বাফুফের

হঠাৎ হামজাকে নিয়ে চিন্তা

ফেলিক্সের অভিষেক হ্যাটট্রিকে আল নাসরের উড়ন্ত জয়, রোনালদোর ইতিহাস

স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের, চ্যাম্পিয়ন ভারত

হোঁচট খেয়ে বিপাকে বাংলাদেশ, জিতলেই চ্যাম্পিয়ন ভারত

আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির সময় তাহলে ফুরিয়ে এল

লঙ্কানদের এবার কি চমকে দিতে পারবে জিম্বাবুয়ে

আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দলে টিকেই গেলেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের ফুটবলার

চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি রিয়াল-সিটি, বার্সা-পিএসজি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা