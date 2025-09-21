মেসির জোড়া গোলে প্লে-অফের আরও কাছে মায়ামি

লিওনেল মেসি যখন ছন্দে থাকেন, তাঁকে থামাতে প্রতিপক্ষ দলের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। নিজের সবশেষ দুই ম্যাচে মেসি করেছেন ৩ গোল ও ২ অ্যাসিস্ট। তাঁর এমন অনবদ্য পারফরম্যান্সের সুফল পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে চেজ স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মুখোমুখি হয়েছে ইন্টার মায়ামি-ডিসি ইউনাইটেড। ম্যাচে যেন লড়াইটা হয়ে ওঠে মেসির সঙ্গে ডিসি ইউনাইটেডের। এমএলএসের এই ম্যাচে ৩-২ গোলের জয় পায় ইন্টার মায়ামি। মেসি দুই গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। অসাধারণ এই পারফরম্যান্সে প্লে অফের আরও কাছে মায়ামি। ২৮ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্স ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলের পাঁচ নম্বরে তারা। প্রত্যেক কনফারেন্স থেকে ৯টি করে দল উঠবে প্লে অফে।
বৃষ্টিভেজা চেজ স্টেডিয়ামে ৩৫ মিনিটে আজ এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। মেসির থ্রু-পাস রিসিভ করে গোল করেন তাদিও আলেন্দে। ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে ইন্টার মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৭ মিনিট পর সমতায় ফিরেছে ডিসি ইউনাইটেড। ৫২ মিনিটে ডিসির স্ট্রাইকার ক্রিশ্চিয়ান বেন্টেকে করেন সমতাসূচক গোল।
এগিয়ে যেতে মায়ামির সময় লেগেছে ১৪ মিনিট। ৬৬ মিনিটে জর্দি আলবার পাস থেকে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন মেসি। ৬ মিনিট পর মায়ামি ৩-১ গোলে এগিয়ে যেতে পারত। ৭২ মিনিটে মায়ামি যে পেনাল্টি পায়, সেই শট নিয়েছেন ১৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন মাতেও সিলভেত্তি। তবে সিলভেত্তির শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।
৭৮ মিনিটে সমতায় ফেরার সুযোগ এসেছিল ডিসি ইউনাইটেডের কাছে। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে পর্যালোচনা করে ডিসি যে পেনাল্টি পেয়েছিল, সেটা বাতিল করা হয়। মেসি এরপর ৮৫ মিনিটে করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড গোল করেছেন সার্জিও বুসকেতসের অ্যাসিস্টে। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৭ মিনিটে ডিসির জেকব মারেল গোল করলেও সেটা শুধু হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে।
৩-২ গোলের জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে অবস্থান করছে মায়ামি। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৬০। তারা খেলেছে ৩১ ম্যাচ। দুই, তিন ও চারে থাকা সিনসিনাটি, শার্লট ও ন্যাশভিলের পয়েন্ট ৫৮, ৫৩ ও ৫৩। পয়েন্ট তালিকার প্রথম চারে থাকা চারটি দলই ৩১টি করে ম্যাচ খেলেছে। আজই অবশ্য প্লে-অফ নিশ্চিত করতে পারতেন মেসিরা। তাতে মন্ট্রিয়েলের বিপক্ষে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসকে হারতে হতো। কিন্তু নিউইয়র্ক রেডবুলস ২-০ ব্যবধানে জেতায় অপেক্ষা বাড়ল মেসিদের।