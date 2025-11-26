হোম > খেলা > ফুটবল

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বাংলাদেশের তিনে তিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে শ্রীলঙ্কার জালে ৫ গোল দিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে চীনে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কাকে ৫-০ গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।

চংকিংয়ের তংলিয়াং লং স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় বাংলাদেশ। ২৪ মিনিটে আরিফের দারুণ পাস থেকে ইকরামুলের হেডে আসে প্রথম গোল। পাঁচ মিনিট পর অপুর নিখুঁত পাস পেয়ে মানিক দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। প্রথমার্ধ শেষে ২-০ তে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ।

বিরতির পর আরও ধারালো হয়ে ওঠে দল। ৬৪ মিনিটে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় শট নিয়ে গোল করেন অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে বায়েজিদের দূরপাল্লার শট লং রেঞ্জে গিয়ে জালে লাগে। ইনজুরি সময়ে হাফ-ভলিতে নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে ফয়সাল করেন নিজের দ্বিতীয় ও দলের পঞ্চম গোল।

তিন ম্যাচে তিন জয় নিয়ে বর্তমানে টেবিলের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে প্রধান কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন বলেন, ‘ছেলেরা ৯০ মিনিট ভালো ফুটবল খেলেছে। গোলের সুযোগ তৈরি করেছে এবং কাজে লাগিয়েছে। আগামী দুটি ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

২৮ নভেম্বর বাহরাইনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।

