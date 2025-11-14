হোম > খেলা > ফুটবল

মেসিকে অমর করে রাখার উদ্যোগ বার্সার

ক্রীড়া ডেস্ক    

কাতালানদের জার্সিতে টানা ১৭ বছর খেলেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। ছবি: এক্স

নিজেদের ক্লাবের ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন লিওনেল মেসিকে অমর করে রখতে চায় বার্সেলোনা। এজন্য হোম ভেন্যু ক্যাম্প ন্যুর বাইরে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের ভাস্কর্য স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাতালানরা। এমনটাই জানিয়েছেন ক্লাবটির সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা।

২০০৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বার্সার জার্সিতে খেলেছেন মেসি। অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে স্প্যানিশ জায়ান্ট শিবির ছেড়ে পিএসজিতে পাড়ি জমান এই ফুটবলার। ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটিতে দুই মৌসুমে কাটিয়ে বর্তমানে মেজর লিগ সকারের ক্লাব (এমএলএস) ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন মেসি। সম্প্রতি কাউকে না জানিয়ে ক্যাম্প ন্যুতে হাজির হন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চর্চা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এরই মধ্যে এবার মেসির ভাস্কর্য তৈরির ঘোষণা দিলেন লাপোর্তা। এজন্য মেসির পরিবারের অনুমতি দরকার বলেও জানিয়েছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে বার্সার দুই কিংবদন্তি ইয়োহান ক্রুইফ ও লাসলো কুবালার পাশে মেসির ভাস্কর্য তৈরি করবে বার্সা।

একটি বইয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে লাপোর্তা বলেন, ‘মেসির ভাস্কর্য তৈরি করতে পাররে আমাদের ভালো লাগবে। বার্সার কিংবদন্তি ফুটবলারদের পাশে মেসির ভাস্কর্য দেখতে পেলে ভক্তরা খুশি হবে। বোর্ড মিটিংয়ে আমরা সহকর্মীরা সবসময়ই ভাবি, মেসির জন্য আরও বেশি কিছু করা প্রয়োজন। ক্রুইফ ও কুবালার মতো তাঁর একটা ভাস্কর্য থাকলে ভালো হয়। কারণ এই দুইজনের মতো মেসিও কিংবদন্তি ফুটবলার।’

ইতোমধ্যে মেসির ভাস্কর্য্যের নকশা নিয়ে কাজ শুরু করেছে বার্সা। এখন কেবল মেসির পরিবারের সম্মতির অপেক্ষা। লাপোর্তা বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি। মেসির পরিবারের সম্মতি থাকতে হবে। আমার ভাস্কর্য নকশা হয়ে গেলে প্রস্তাব দেব। নতুন স্টেডিয়ামে বার্সায় সব কিংবদন্তির মতো মেসির ভাস্কর্য থাকলে দারুণ হবে।’

