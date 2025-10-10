২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল কি ফেবারিট, যা বলছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার

পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন হলেও ব্রাজিল সবশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে ২০০২ সালে। পরের ২৩ বছরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দূরে থাক। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে একবারও উঠতে পারেনি ফাইনালে। লাতিন আমেরিকার এই দলকে আগামী বিশ্বকাপের ফেবারিটের তালিকায় রাখা যাবে কি না, সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার।
২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্ব শেষ হয়ে গেছে। আর্জেন্টিনা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট কেটেছে। অক্টোবরে যে দুইটি ম্যাচ খেলবে, সেগুলো মূলত প্রীতি ম্যাচ। মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচ। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে নামার আগে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। আর্জেন্টাইন এই মিডফিল্ডার বলেন, ‘বিশ্বকাপ জয়ের দৌঁড়ে আছে স্পেন, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা। চতুর্থ দল হিসেবে ব্রাজিলকে রাখা যেতে পারে। যদিও তারা সেরা অবস্থায় নেই।’
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এ বছরের মার্চে আর্জেন্টিনার কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল ব্রাজিল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে বাজেভাবে হারের পর প্রধান কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল দরিভাল জুনিয়রকে। মে মাসে সেই পদে বসেন কার্লো আনচেলত্তি। কোচ বদলের পর চার ম্যাচের মধ্যে ব্রাজিল জিতেছে দুই ম্যাচ। এক ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে এক ম্যাচ। একটা পর্যায়ে যে ব্রাজিলের সরাসরি বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলা নিয়েই ছিল সংশয়, তারা পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে থেকে নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপের টিকিট। ব্রাজিলকে নিয়ে ম্যাক অ্যালিস্টার বলেন, ‘তাদের (ব্রাজিল) দলে দারুণ খেলোয়াড় আছে। একজন দারুণ কোচও এখানে এসেছে। ব্রাজিলের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ। তারা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।’
ফিফার সবশেষ র্যাঙ্কিং অনুযায়ী সবার ওপরে অবস্থান করছে স্পেন। ১১ বছর পর তারা এই সিংহাসনে উঠেছে। দুই ও তিনে রয়েছে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনা। স্পেন-ফ্রান্সের উন্নতি হলেও আর্জেন্টিনা সিংহাসন খুইয়ে দুই ধাপ নিচে নেমে গেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইপর্বে স্পেন-ফ্রান্স এখনো অপরাজিত। সে যা-ই হোক, আর্জেন্টিনাকে নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী ম্যাক অ্যালিস্টার। ২৬ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার বলেন, ‘স্পেন-ফ্রান্স বিশ্বের সেরা দলের মধ্যে রয়েছে। কয়েকটি দলের বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সব সময় নিজেদের ওপর বিশ্বাস আছে।’
শিরোপা শব্দটা আর্জেন্টিনার জন্য সমর্থক হয়ে উঠেছে ২০২১ সাল থেকেই। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে হারিয়ে সেবার কোপা আমেরিকা জেতে আলবিসেলেস্তেরা। পরবর্তীতে ২০২২ সালে ফিনালিসিমা ও বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। লুসাইলে ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর ফ্রান্সকে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপখরা কাটায় আর্জেন্টিনা। এরপর ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা জিতেছেন লিওনেল মেসি-আনদেল দি মারিয়ারা। চারটি শিরোপাই এসেছে লিওনেল স্কালোনি কোচ থাকা অবস্থায়।