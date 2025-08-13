অভিমান থেকেই পিএসজিকে বিদায় বললেন চ্যাম্পিয়ন দোন্নারুম্মা

২০২৪-২৫ মৌসুমেই প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) প্রথমবারের মতো পায় চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বাদ। প্যারিসিয়ানদের প্রথমবারের মতো মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জিততে অসামান্য অবদান রেখেছেন জিয়ানলুইগি দোন্নারুম্মা। পিএসজির গোলপোস্টের সামনে তিনি ছিলেন ‘চীনের মহাপ্রাচীর’। কিন্তু এবার এই ক্লাবটির সঙ্গে শেষ হচ্ছে তাঁর সম্পর্ক।
সামাজিক মাধ্যমে গত রাতে আবেগঘন এক বার্তায় পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন দোন্নারুম্মা। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তিনি লিখেছেন, ‘প্রথম দিন থেকেই দলে জায়গা পেতে এবং পিএসজির গোলপোস্ট বাঁচাতে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছিলাম। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কেউ একজন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমি আর এই দলের অংশ নই ও দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারব না। এটা খুবই দুঃখজনক। তাতে আমি খুবই হতাশ।’
চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী পিএসজির বিপক্ষে উয়েফা সুপার কাপে মুখোমুখি হবে ইউরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন টটেনহাম। ইতালির ব্লু এনার্জি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১ টায় শুরু হবে পিএসহি-টটেনহাম। সুপার কাপের ম্যাচ সামনে রেখে গতকাল দল ঘোষণা করেছে পিএসজি। দোন্নারুম্মাকে না রেখে গোলরক্ষক হিসেবে পিএসজি নিয়েছে লুকাস শেভালিয়েরকে। দোন্নারুম্মার ঘোষণা দেওয়ার আগেই তাঁকে (দোন্নারুম্মা) বাদ দেওয়ার ব্যাপারে লুইস এনরিকে নিজের আফসোসের কথা জানিয়েছিলেন। এনরিকে বলেছিলেন, ‘নিঃসন্দেহে বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকদের একজন দোন্নারুম্মা। মানুষ হিসেবেও সে ভালো। তবে শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলারদের জীবন এমনই। এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি শতভাগ দায়ী।’
২০১৫ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ছয় বছর এসি মিলানে খেলেছেন দোন্নারুম্মা। ২০২১ সালে তিনি চলে যান পিএসজিতে। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে চার বছরে একবার চ্যাম্পিয়নস লিগ, চারবার লিগ ওয়ান শিরোপা, ফ্রেঞ্চ কাপ দুইবার ও তিনবার জিতেছেন ট্রফি দেস চ্যাম্পিয়নসের শিরোপা। পিএসজির সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোতে এখনো এক বছর বাকি। তিনি চুক্তি নবায়ন করতে চাইলেও সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি বলে জানা গেছে। এদিকে ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি, ইন্টার মিলানসহ ইউরোপের নামীদামী ক্লাবগুলো দোন্নারুম্মার এজেন্ট এনজো রাইওলার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। চার বছর পিএসজিতে খেলার পর নতুন কোন ক্লাবে দোন্নারুম্মা দল পান, সেটা সময়ই বলে দেবে।